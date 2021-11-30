快訊

大宗物資12月1日起降稅四個月 預估稅損逾60億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片！喝一個月咖啡體重竟暴增2.4公斤！品牌咖啡熱量排名

聯合新聞網 / 余家旗
好喝的咖啡，隱藏著驚人熱量。圖/Canva
好喝的咖啡，隱藏著驚人熱量。圖/Canva

早晨來一杯咖啡已成現代人的例行公事，但你知道市面上許多咖啡其實隱藏著驚人的熱量，連續喝一個月可能就熱量爆表！YouTuber「營養師高敏敏」實測不同品項咖啡，教大家破解咖啡熱量迷思。

喝咖啡時只要稍微沒注意就會攝取過多熱量，一早精神沒清醒，反而囤了一身肉。到底怎麼選擇咖啡？什麼品項熱量最高？

咖啡熱量榜首「摩卡咖啡」單單一杯500毫升就有605大卡，最主要原因在於裡頭的可可糖漿、奶泡跟鮮奶油，連續喝一個月就會累積18150大卡，相當於體重增加2.4公斤。

此外，即使選擇了黑咖啡，但多數人還是會選擇添加奶精球或是砂糖，它們所累積的熱量也是不容小覷的。

那該如何正確選擇咖啡呢？營養師高敏敏表示，越接近食物原形對身體的負擔也會越小，相同的食物但不同的食用方法，就會造成不同的結果，所以無論何種食品，都要盡可能的食用接近食材原形的食物。

想了解更多關於健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更健康！

完整影片：點我看

營養師高敏敏：FB/YT/IG

延伸閱讀

冬天不想吃生菜？五星主廚3分鐘教你做溫沙拉！

COSTCO食物太罪惡？營養師告訴你減脂也能輕鬆吃！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！喝一個月咖啡體重竟暴增2.4公斤！品牌咖啡熱量排名

早晨來一杯咖啡已成現代人的例行公事，但你知道市面上許多咖啡其實隱藏著驚人的熱量，連續喝一個月可能就熱量爆表！YouTuber「營養師高敏敏」實測不同品項咖啡，教大家破解咖啡熱量迷思。

看劇看到人生大轉變 素人大媽因陸劇「三十而已」活出新自我！

陸劇「三十而已」的女主角之一顧佳，是個幹練又美麗的全職媽媽，劇中不僅要照顧孩子、協助老公打理事業，還要精心打扮自己讓外表看起來體面，大慈受戲劇影響，不想當一個黯淡無光的職業婦女。 體態走樣、臉色蠟黃、生活重心甚至不在自己身上的大慈，與家人協調得到一週一天的放風時間，她做了哪些努力，居然從鄉村大嬸變成火辣雙寶媽？

有片！腰痠背痛用民俗療法？中醫師幫你破解迷思

現代人使用3C產品過度已是常態，腰酸背痛時，很多人會選擇去推拿、按摩等民俗療法，以為症狀有所改善，中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科主任徐新政來打破你迷思。

25歲負債百萬不敢交女友 花16年還清負債娶到美嬌娘

從小家中常被斷水斷電、25歲被朋友捲走所有積蓄….對蕭永濬來說，人生就像滿布尖銳咕咾石的「天堂路」，因為堅信努力到最後，一定會有甜美果實，他願意忍受一路割傷流血，仍然繼續往前爬。

有片！10個減脂有氧挑戰 訓練心肺跟爆發力

想訓練心肺及爆發力，誰說一定要到健身房？只要夠自律，在家也能鍛鍊，準備一起爆汗燃脂吧！

有片！10分鐘無跳躍運動 初階版不傷膝蓋

想要在家運動，但總怕動作太激烈吵到樓下鄰居，或造成膝蓋關節疼痛嗎？今天教你初級版10分鐘無跳躍運動，且對膝蓋非常友好喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。