有片！喝一個月咖啡體重竟暴增2.4公斤！品牌咖啡熱量排名

早晨來一杯咖啡已成現代人的例行公事，但你知道市面上許多咖啡其實隱藏著驚人的熱量，連續喝一個月可能就熱量爆表！YouTuber「營養師高敏敏」實測不同品項咖啡，教大家破解咖啡熱量迷思。

喝咖啡時只要稍微沒注意就會攝取過多熱量，一早精神沒清醒，反而囤了一身肉。到底怎麼選擇咖啡？什麼品項熱量最高？

咖啡熱量榜首「摩卡咖啡」單單一杯500毫升就有605大卡，最主要原因在於裡頭的可可糖漿、奶泡跟鮮奶油，連續喝一個月就會累積18150大卡，相當於體重增加2.4公斤。

此外，即使選擇了黑咖啡，但多數人還是會選擇添加奶精球或是砂糖，它們所累積的熱量也是不容小覷的。

那該如何正確選擇咖啡呢？營養師高敏敏表示，越接近食物原形對身體的負擔也會越小，相同的食物但不同的食用方法，就會造成不同的結果，所以無論何種食品，都要盡可能的食用接近食材原形的食物。

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營養師高敏敏：FB/YT/IG

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