有片！冬天不想吃生菜？五星主廚3分鐘教你做溫沙拉！

許多要減肥的人常常都會選擇吃沙拉，但現在天氣變冷了，總想吃些溫熱的食物怎麼辦？讓五星飯店主廚「張威展」來教你，新手也能簡單上手的「迷迭香烤腿排溫沙拉」。

溫沙拉做法大致就是在沙拉的基礎下，加入溫熱的醬汁或食材，讓溫度更好入口，與一般口感冰涼的生菜沙拉最大的不同，在於溫沙拉從主食到蔬菜都是熟食。

這次的準備食材有水果甜椒、節瓜、鴻禧菇、杏鮑菇、去骨雞腿排、黃檸檬，作法只要一個氣炸鍋就能搞定，快來看影片一起做！

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