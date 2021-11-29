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有片！腰痠背痛用民俗療法？中醫師幫你破解迷思
現代人使用3C產品過度已是常態，腰酸背痛時，很多人會選擇去推拿、按摩等民俗療法，以為症狀有所改善，中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科主任徐新政來打破你迷思。
根據調查，台灣人使用3C產品時間每年都在增加，平均已高達10.7小時，導致腰痠背痛成為文明病。影片中主持人問到，能夠去國術館做整骨推拿嗎？醫師則表示，這些方式其實都只能的得到暫時舒緩，更可能有副作用和風險！
徐新政提到，很多人認為中西醫不同派，不知道該如何就診，其實現在有醫師執照的中醫師也能檢查X光、影像學，如果沒有大礙的話，是可以用針灸、貼藥、吃藥緩解，利用活血化瘀的方式幫助氣血通暢。
影片中提到提到「遠絡動氣療法」，是綜合了中醫和西醫的新醫學，是傳統針灸醫學的延伸，以非侵入性方式治療，而達到減緩疼痛及疾病之療效，可以立即減輕局部症狀，詳細說明快一起看看影片吧！
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完整影片：點我看
中國醫藥大學新竹附設醫院FB：點我看
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