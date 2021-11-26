跑離憂鬱人生 歐陽靖挑戰新任務

曾經罹患憂鬱症七年的歐陽靖，靠著母親譚艾珍的陪伴及理解，漸漸走出憂鬱人生，更在跑步運動中找回自信和快樂人生。歐陽靖接受全台最大女性健身社群「有肌勵」訪問，鼓勵更多人開始運動，愛上可以大口呼吸的自己。

身為被各界關注的「星二代」，歐陽靖的成長歲月其實是殘破不堪的，求學時慘遭霸凌，加上過度激烈的減肥，月經停止、嚴重失眠，心靈跟著生病了。就醫確診憂鬱症，親友們第一個反應卻是：「千萬不要告訴別人你得了『這種病』，以後沒有人敢要你！」

2011年，陪伴歐陽靖度過憂鬱歲月的愛貓過世，她告訴自己，接下來的人生，不能再只靠外物，必須發自內心強大起來，立下「挑戰全馬」的目標。為了完成夢想，她開始鍛鍊自己，從1.5公里、3公里、5公里、10公里……慢慢到可以跑完半馬，2013年完成日本名古屋女子馬拉松全程挑戰。

雖然身陷憂鬱症深谷，但母親溫暖的守候，陪伴她過最低潮的歲月；運動帶來的穩定力量，協助她最終戰勝了憂鬱，迎向陽光人生，重新找回可以快樂、幸福的能力。

接受訪問這一天，新手媽媽的歐陽靖，因為兒子不願和媽媽分離，加上年紀還大小無法靜下心來，每當提到嚴肅話題時，兒子就從阿嬤懷中跑走，要找媽媽討抱，讓歐陽靖多次尷尬笑場，但母子互動充滿愛，看不出歐陽靖曾經歷過產後憂鬱。

當時歐陽靖一個人在南台灣育嬰，身旁沒有先生和親友，完全孤立無援，找不到人可以幫忙求助，新手媽媽嚴重睡眠不足、情緒緊繃，嚴重時更閃過把寶寶往下摔的可怕念頭。保母幫她有了喘息時間，找回自己價值，產後憂鬱狀況終緩解。

歐陽靖分享，運動可以讓人帶來快樂，走過霸凌與憂鬱症，她靠著跑步重獲新生，也將自己的人生馬拉松跑得精彩，也接下了上天給她的新任務，要幫更多人走出憂鬱症低潮，找回健康人生。

受疫情影響，今年許多社福團體募款都出現困難，歐陽靖也以親身經歷為憂鬱症病友發聲，邀請民眾捐款，幫助致力於照顧精障病友與修繕弱勢族群居家環境的衡山基金會，打造醫療機溝「衡山之家」，讓病友早日康復，重返社會。

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。 若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

衡山基金會募款網頁: http://www.hsstar.org.tw

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