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有片！如何在家訓練上半身？6分鐘教你練胸、背、肩

聯合新聞網 / 江孟軒
買了啞鈴卻不知道該如何下手嗎？「Ashlee咻咻」教你用啞鈴訓練上身。圖/Canva
買了啞鈴卻不知道該如何下手嗎？「Ashlee咻咻」教你用啞鈴訓練上身。圖/Canva

房間小沒地方健身怎麼辦？買了啞鈴卻不知道該如何下手嗎？「Ashlee咻咻」教你只要一組啞鈴、一張椅子就能輕鬆練到整個上半身，胸部、背部、肩膀、二頭肌、三頭肌，都可以有效訓練。

對於居家訓練來說，啞鈴的實用性很高，體型小收納方便、輕鬆的更換重量、練到的部位很多，根據美國肌力與體能訓練協會做的實驗，啞鈴對肌肉的活化比槓鈴增加了15%。

「Ashlee咻咻」現為國際私人健身教練，自己推出線上健身菜單，舉辦的體態競賽，在網路上帶起了一陣健身風潮！想要上半身增肌的人快點打開影片一起做吧，新手也可以從輕的重量開始做，比較不會受傷！

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