氣喘大發陷入半昏迷 她靠「這件事」奪回人生掌控權

去年，是她離死神最近的一年，從小到大活蹦亂跳的蔡又竹，在去年氣喘發作、陷入半昏迷，即將40歲的她每天努力生活，她是如何奪回人生，讓自己越活越精彩？

蔡又竹接受女性健身社群「有肌勵」的專訪，訴說面臨挫折的黑暗面，也鼓勵跟她一樣有氣喘的人不放棄，人生還有很多變好的可能性。

甜蜜的負擔

以前都是每天2杯手搖飲，零食從來不間斷，即使從小膽固醇過高，也沒想過要運動改善，仗著年輕大吃的她，婚後才明白現實的殘酷。

婚後幸福肥的蔡又竹，看著自己胖一圈的肚子，她喪氣，開始感到沒自信，因而決心開始運動，從居家運動到飲食控制，努力讓身體變好。

隱藏在身體多年的疾病

但從去年開始，只要季節變換，就會喘、胸痛、不太能呼吸，有種脖子被掐住的感覺，到醫院檢查才知道自己患有遺傳性氣喘，這讓她覺得不可思議，明明從小到大都毫無症狀，怎麼會突然發病？

去年11月，她氣喘大發作，因為等不到病房，只好在家，卻陷入脖子痙攣、半昏迷狀態，先生緊急叫了救護車送往另一家醫院，等到有病房後立即轉院，蔡又竹在病房住了7天6夜，但始終不見好轉，出院後，每2-3天就發作一次。

在生死關頭走一遭

因為西藥對她的幫助有限，過高的發病頻率讓她無法正常生活、社交，連喜愛的運動也被迫停止，她開始對人生感到悲觀，罹患發作焦慮恐慌症。

整整8個月的時間，她不明原因掉髮、哭泣，甚至浮現輕生念頭，好險有先生的不離不棄，時不時拉著她，陪她走過低潮期。

找到喘息空間

幾個月前，蔡又竹看了中醫，被診斷出神經系統失調及睡眠不穩定，她偶然接觸精油療法治療神經系統失調及氣喘，漸漸的，蔡又竹從原本每2-3天發作一次，進步到每11天才發作一次，她發現只要內心平靜，發病頻率也會逐漸和緩。

雖然還正值休養期，但對蔡又竹來說，目前已經是最好的狀態，如今，她會搭配瑜伽，讓身心靈達到寧靜，運動後，不僅變得開朗，睡眠、健康也日漸正常，彷彿換了一個人一樣。

越活越精彩

這之中，蔡又竹也培養出烘焙興趣，成立「好甜自學烘焙實作」，她發現在烘焙的過程中能讓她開心，並沉浸在自己的世界裡，這樣她又對生活重拾自信。

即將40歲的她，每天努力生活，甚至活得比以往還精采，她希望未來還能再培養更多興趣，也期待在之後的日子裡，所有問題能有所改善！

透過「有肌勵」，蔡又竹想鼓勵大家：

人生說短不短，說長不長，誰沒遇過挫折、受過傷？勇敢面對困難和挫折，唯有相信自己，才能振作。

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