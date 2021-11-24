爬山遇魔神仔瀕死 她醒來第一句話：我還可以爬山嗎？

如果不是因為失戀，蔡宜璇永遠不會知道自己原來是個山女孩。她脫掉俐落套裝、高跟鞋，穿起登山鞋，攀越一座又一座高山，就算遇到靈異事件瀕死也不改對山的熱情。

「爬山，讓我更能面對挫折。」蔡宜璇接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享山女孩帶給她的改變。

不是每個人都欠你道歉

蔡宜璇學經歷亮眼，在加拿大攻讀藝術學位，返台後進入法人單位任職，負責海外產業合作、國際業務開發，職場表現亮眼，卻在感情上嚴重跌跤。

男友不斷劈腿被發現，還一次劈腿多人，她不相信、不死心，堅持只要努力就可以挽回感情。忍痛分手後，她一直委屈怨懟，認為被辜負、被虧欠，對方卻過得很好，姐姐點醒她「人生，不是每個人都欠你一個道歉。」

35歲這一年，她決定放下無法改變的過往，無法掌握的感情，認真面對自己，用運動開啟轉念人生。

靈異的登山經驗

蔡宜璇原本是高跟鞋女孩，住在台北不會騎車、也不會開車，她先從騎Ubike開始運動，但每次都租不到Ubike，索性入手公路車。人生第一次有交通工具，想去哪裡就去哪裡，2次單車環島旅程，讓她體會到心靈自由的奔放感。

後來，她開始爬山，一次和朋友相約攀爬宜蘭烏岩角，行前探勘已和友人回到停車場，卻突然整個人失神往懸崖邊走，不理旁人驚恐勸阻，彷彿被人拖著般一路滑到懸岩下方，友人嚇傻，趕緊呼叫消防隊救援。

她整個人被綑在擔架上就醫，全程不斷尖叫掙扎，完全無法辨識自己和身旁的人，到醫院時整個人眼睛睜大、全無意識，醫院發給家人病危通知，家人幫她收驚，9天後身體和意識才好轉。

蔡宜璇完全不記得發生什麼事，醒來後第一句話是問「我還可以爬山嗎？」 她被母親禁足半年不准爬山，原本鍛鍊的好體力全失，山友群也四散，直到過了7個月後才重返山林。

考嚮導助己也助人

休養太久，一切鍛鍊都必須從頭開始，蔡宜璇帶著登山初學者從象山、抹茶山、加里山等簡單的山開始爬，開啟當嚮導興趣。有次挑戰中央尖，和友人探勘路線卻差點迷路，體驗到自身專業知識的不足，決定考嚮導證照。

如今她已帶團攀登過20座百岳，旅程中教團員學習登山知識與安全，曾帶過兩個6歲小朋友、70歲換人工膝關節的阿公上嘉明湖。爬山帶團讓她學習到團隊精神，同進同出、負責任態度、危機處理，讓自己和別人都可以安全返家。

單純的喜歡才能長久

為什麼會爬山？出發的時候，每個人目的都不一樣，有人想征服困難、有人想證明自己、有的想挑戰百岳完登…，但目標一旦被滿足了，或是很難達成，很可能就會失去爬山的動力了。

透過「有肌勵」，蔡宜璇想鼓勵更多人，爬山如此，人生的選擇也是。單純的喜歡一件事，從做中學習體會，才能每次做都更有成就感、肯定自己，熱情才能長久。

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