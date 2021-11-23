財經記者產後發現肺部纖維化 紀錄運動竟意外成為人氣Youtuber

黑面蔡媽媽過去是一名財經記者，高壓的記者生活，讓她無法順利懷孕，身旁親友跟她說：「如果想生孩子，那就離職吧！」

產後長期咳嗽，意外發現肺部纖維化，孩子一句：「媽媽，我想要妳多陪我一點」，讓蔡媽媽放下職場上的成就，全職成為家庭主婦，並且開始拍片紀錄親子及運動生活！

產後發現肺部纖維化

在Youtube擁有超高人氣的黑面蔡媽媽，過去在高壓、高工時的媒體業工作，為了懷孕，決定離開職場，懷上孩子後，卻總是感冒，為了不讓藥物影響胎兒，加倍用心照料自己，直到孩子都兩歲了，身體狀況依舊沒有改善。

產後不斷感冒、咳嗽，讓蔡媽媽決定去做全身檢查，結果發現肺部開始纖維化，腦海裡開始閃過不好的想法，擔心未來無法陪孩子長大。

開始接受治療後，蔡媽媽也決定開始運動找健康，但醫生建議挑選項目要小心，避免肺部症狀惡化，於是蔡媽媽尋求專業的健身教練，並且開始拍片紀錄運動的過程。

運動怎麼這麼難

身材高挑、四肢纖細的蔡媽媽，常被誇獎「好瘦、好美」，但蔡媽媽笑說自己就是泡芙人，體脂高達30%的她，加上過去完全沒有運動習慣，開始運動的第一天，直呼好辛苦。

因為肺部纖維化的關係，有氧不能太激烈，就連徒手訓練，也要一步一步來，幸好蔡媽媽天生不求快，遵從專業教練的建議，每週2-3次的健身房，不足的運動量，就用做家事、陪小孩搖呼拉圈，來維持運動的頻率。

因為和先生都是媒體工作者，蔡媽媽運用職場經驗，創立Youtube頻道，起初只想紀錄自己運動前後的改變，現在成了媽媽們的網路好朋友。

意外成為人氣Youtuber

放下過往財經主播的霸氣，黑面蔡媽媽超親民的開場白，擄獲不少「運動媽媽」的心，蔡媽媽表示剛開始拍攝影片只想紀錄運動變化，沒想到影片上傳開始收到回饋，才發現很多媽媽跟她一樣，想運動卻不知道從哪裡下手。

遇到惡評時很受傷，可是要學會吸收，蔡媽媽轉型成為新媒體工作者，全職投入影片創作，撰寫企劃腳本、被流量綁架、遭網友惡評，但她一笑置之，因為有人喜歡你，就會有人不喜歡你。

36歲創立頻道、拍攝影片，到今年已經第四年，蔡媽媽從一開始簡單有氧都會喘到不行，到現在可以拍出十分鐘以上超燃脂的間歇運動，還能在運動時，中氣十足地呼喊：「加油、加油」、「堅持下去啊！各位」。

不求難度只求堅持

今年40歲的黑面蔡媽媽，歲月的痕跡並沒有影響外表，現在全職影片創作，雖然有壓力，但是運動讓她很開心，為了讓影片更專業，開始進修學習，設計出媽媽、新手也能輕鬆學會的運動菜單。

透過「有肌勵」，黑面蔡媽媽想鼓勵更多人：

我們的時間都一樣，一整天就是這麼忙碌，但是追小孩跑、做家事，只要你不要發懶，願意起身動一動並且堅持就夠了，運動不求高難度，只求你的持久度。

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