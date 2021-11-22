戰勝心臟病！65歲比基尼女神辣度完勝嫩妹

「你65歲長這樣？」「這個身材，明明25歲吧？」65歲的徐適佳穿上比基尼，走在游泳池畔，總是眾人注目焦點，當她揭露自身年齡後，更是引來不少讚嘆，但其實她是心臟病患者，好身材和好自信全都透過長年運動積累。

徐適佳接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何從運動邊緣人，從健身找回健康、逆轉人生的故事。

身體不協調的運動白癡

徐適佳是身體完全不協調的運動白癡，從小到大，體育課一直是她的惡夢。

高中時校方規定只要班上前三名、體育成績80分就可能領獎學金。她雖然智育達標，但體育成績不及格。同學們代她向老師求情，老師卻譏諷「體育那麼爛，不及格是正常的」。

婚後她參加運動俱樂部，但都是洗三溫暖、看報紙、吃東西、看電視。偶爾心血來潮上有氧課，新生的她被老師拉到第一排，上幾次課後就後面同學抗議，嫌她拍子永遠抓不住、左右邊不同步，擾亂上課秩序。

就算全家出遊到部落跳歡樂的原住民舞蹈，單純前後左右擺動的動作，全團200多個人只有她一個人腳步錯誤，連教舞的小朋友都翻臉「拜託你不要在這邊亂」。

我不想老了幫你推輪椅

徐適佳有先天性心臟病及馬凡氐症，因心絞痛、雜音、瓣膜閉鎖不全、脫垂，必須長期吃藥。

徐適佳的先生和她完全相反，非常熱愛爬山、認真運動， 總是督促妻子「你都不運動 ，老了我會很辛苦，要照顧你幫你推輪椅。」8年前，徐適佳終於鼓起勇氣踏入健身房，開始跟著教練做重訓。

8年來， 她每周上重訓課二天、平常自主訓練，每天運動2至4小時，雖然每次要上課都有很多理由想休息，但沒有一次請假，連前一天發燒感冒也照樣上課，勉勵自己「現在放棄，前面的辛苦就白費了！」

長年積累的運動習慣，讓她更年期骨密度從原本-1變+2，心律不整症狀減緩，也不再心絞痛。出外旅遊，她也會到飯店健身房做重訓，輕鬆硬舉90公斤時，總讓健身房教練、一堆年輕人驚訝崇拜。

80歲我還要穿比基尼

徐適佳家教甚嚴，爸媽觀念保守，認為女孩就該穿多一些保護自己。開始重訓後，健身房的閨密送徐適佳比基尼，她一穿就愛上，照片被人拍下po網引發討論，父母責備她「60幾歲了還再穿比基尼？」

她總是短褲、迷你裙、帆布鞋出門，引來部分人批評「你這樣穿很不檢點」、「幾歲了穿成那個樣子」徐適佳告訴自己，那是因為其他人沒辦法這樣穿，「我到80歲依然繼續穿這樣！」，不在意別人怎麼說，決定開心做自己。

但還好，老公支持欣賞妻子，覺得有個外表年輕亮麗的老婆很驕傲。兩個孩子也常拿著母親的照片，和同儕炫耀「這是我媽」，總引來陣陣驚呼。徐適佳非常的感恩，可以有健康的身體，和先生一起共度美好的老年生活。

我可以大家都可以

透過「有肌勵」，徐適佳想鼓勵更多人「我是一個運度白癡都可以做重訓，任何人都可以！」，重訓很無聊很痛，肌肉會痠痛，不斷循環，但只要走出那一步，持續堅持，你會更強大更健康。

做自己很重要，別人覺得怎麼樣，是別人的人生，只要沒有妨害到別人，自己覺得開心、欣賞就好，不要活別人的嘴裡，應該更自信活出自己真正的樣子。

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