聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！超營養「豆腐料理」把甜味全鎖在鍋裡
說到豆腐料理，你會想到什麼？煎豆腐、豆腐煲，還有煨豆腐！今天用1分鐘的時間，教你做出濃濃鮮甜的「茄汁蝦仁煨豆腐」。
豆腐不只熱量低，也有豐富的蛋白質，可以增肌、增加飽足感、改善血糖的波動，今天這道「茄汁蝦仁煨豆腐」，把牛番茄與蝦仁加進去，經過烹煮、收汁後，把食材的鮮甜與營養全鎖在鍋裡！把原本單調，只有豆味的豆腐給悶煮入味，吃起來一點也不水！
準備食材
豆腐一盒、蝦仁50g、牛番茄兩顆、金針菇一半、蔥適量、蒜適量、蠔油
想了解更多關於健康運飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓你吃得營養又健康！
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言