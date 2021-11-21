有片！超營養「豆腐料理」把甜味全鎖在鍋裡

說到豆腐料理，你會想到什麼？煎豆腐、豆腐煲，還有煨豆腐！今天用1分鐘的時間，教你做出濃濃鮮甜的「茄汁蝦仁煨豆腐」。

豆腐不只熱量低，也有豐富的蛋白質，可以增肌、增加飽足感、改善血糖的波動，今天這道「茄汁蝦仁煨豆腐」，把牛番茄與蝦仁加進去，經過烹煮、收汁後，把食材的鮮甜與營養全鎖在鍋裡！把原本單調，只有豆味的豆腐給悶煮入味，吃起來一點也不水！

準備食材

豆腐一盒、蝦仁50g、牛番茄兩顆、金針菇一半、蔥適量、蒜適量、蠔油

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