感情不能太快放棄？健身教練：錯！勇敢離開才是真正的愛情

從小到大，父母總是如膠似漆，遇到問題總是攜手面對，這樣不離不棄的感情，讓羅宥熙以為，感情不能輕易放棄，再委屈都該繼續努力。外表俐落的她，總在感情裡受挫，「為什麼是我？」不知道該怎麼辦。

直到父母告訴她維繫感情的秘辛，羅宥熙終於放下，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享這段學習做回自己，找到愛情真正模樣的過程。

模特兒變健身教練

羅宥熙個性不喜歡爭吵，比較容易妥協，大學考上模特兒科系，雖向父母爭取想轉學考戲劇系，但因為必須降轉，父母不同意，她只能繼續留在台南就學。

模特兒系上全都是纖細的紙片人，羅宥熙一心靠節食方式瘦身，卻被秀導埋怨大腿肉很鬆垮，走伸展台很晃。結束表演後，羅宥熙便開始接觸重量訓練，意外發現原來柔弱的自己，竟然很享受壓大重量的過程，不斷挑戰自己的能耐。

透過重訓，她的體態與健康數據都達到健康水平，畢業後投身健身產業，考取健身教練證照，幫助更多人找回健康。

不斷跑廁所的女學生

羅宥熙曾指導一名20歲的女學生，第一堂上課時，每做完一個動作，女學生就說要上廁所，課堂進度完全被頻繁進出廁所而打亂。一開始，羅宥熙以為對方吃壞肚子，但到了第二堂、第三堂還是如此，一問之下才知道背後真正原因。

原來，女學生是多囊性卵巢症候群患者，因為容易變胖，讓她養成吃完東西就催吐習慣，會如此頻繁上廁所，都是在催吐運動前在吃的東西，更因身體狀況造成心理焦慮，產生自殺傾向。

羅宥熙協助對方建立正確飲食習慣「吃這些東西不會怎麼樣」，鼓勵健康進食才有能量做很多事，幫女學生找回自我，吃東西不再抱有罪惡感。

想被愛隱藏真實自我

羅宥熙外表亮麗，看來個性率真直接，但遇到感情就變成脆弱小女人。男友異性緣佳，身旁常有女性主動接近，看到雙方互動太過緊密，羅宥熙覺得不安，男友卻覺得她想太多，故意找麻煩、疑心病太重。

因為不想有衝突，羅宥熙不斷忍耐，故意當作看不見，但這樣的情況越來越誇張，羅宥熙不知所措，想起父母遇到問題仍然不離不棄，她告訴自己不該那麼快放棄感情，調整自己心態委屈接受現狀。長期隱藏真實的個性，成為男友心中最喜歡的樣子，最終還是被對方分手了。

羅宥熙不解，為什麼我要這麼卑微？為什麼選擇權總在別人身上？父母心疼女兒，分享「遇到問題不離不棄」是在已進入婚姻狀態，但在男女朋友階段不需如此，應該要正視自己的感受，不適合就不需強求委屈。

羅宥熙終於釋懷了，開始做回自己真實模樣，勇敢表達自身感受，覺得不適合就離開，她不再活在恐懼裡，在感情裡終於找到平靜，身心靈的強大更帶動工作能力提升，生活更正向。

努力成為巨石熙熙

羅宥熙最崇拜的偶像是巨石強森，巨石強森成名前曾經是芭蕾舞者、摔角選手，被霸凌、看不起，但一直都正向積極努力向前。羅宥熙為自己社群取名「巨石熙熙」，希望自己可以一直跟偶像一樣，努力變強、永不放棄。

透過有肌勵，羅宥熙想鼓勵更多人，正視自己的感受，勇敢釋放。人生就是不斷的接受大小挑戰，只要願意面對它、接受它，就會越來越強大。就算失敗了，也不會是世界末日，每一次的受傷和挫折，都是變強的養分，你一定會越來越強。

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