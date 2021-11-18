不想把運動當飯吃卻成為羽球運動員？許玟琪：為自己勇敢拼一次！

你能為自己勇敢到什麼程度？24歲的羽球運動員許玟琪，為了築夢，獨自遠赴歐洲各國參賽，努力為台灣拿下金牌。

以前，她沒想過把運動當飯吃，如今，卻成為全職運動員，許玟琪接受女性健身社群「有肌勵」的專訪，訴說是什麼契機讓她轉念，活出不一樣的人生？

被開發的運動潛能

許玟琪天生好動，從小就跟著爸爸騎單車、爬山、打羽球，因為體適能優異，國小意外被選進羽球隊，一頭栽進羽球的世界裡。

不管校內校外比賽都成績優秀的許玟琪，在國中時被球團看上，便與球團簽約，一路打到高中畢業。

不打球會後悔一輩子

上大學後，她開始思考未來，因為不想把運動當飯吃，原本想捨棄羽球，專注在課業上，但球團鼓勵她別輕易放棄，試著在訓練和讀書間找平衡。

許玟琪做好時間管理，雖然訓練時間相較以往減少，但仍維持在水準之上，獲得大專盃冠軍、亞青國手代表權，她心想，如果不繼續打球的話一定會後悔一輩子，是不是該為自己拼一次？

全國排名賽首輪出局

考上研究所後，隨即休學兩年，轉為中租企業的全職運動員，卻在第一次全國羽球排名賽首次出局。

明明比之前花更多心力，卻沒有得到相對的回報，許玟琪低落、懷疑自己，是不是做了錯誤決定？

我要變得更強大

許玟琪沈澱自己、調整心態，從前，她上場只執著於數字，現在，她學會保持平常心，珍惜每個上場機會。今年，她再戰全國羽球排名賽，也參加新北全國運動會，皆贏得金牌凱旋歸來。

去年因為疫情爆發無法出國，今年解封後，許玟琪獨自前往歐洲各國參加國際賽，拿下2021比利時挑戰賽銀牌與匈牙利國際賽女子單打冠軍！現在，她將在愛爾蘭迎接下一場國際賽，雖然國外仍疫情險峻，但她有強烈的拼勁，願意冒險努力，向世界排名前100邁進！

透過「有肌勵」，許玟琪想鼓勵更多人：

遇到人生不如意，就想辦法克服，既然選擇了這條路，就算跪著也要走完。

延伸閱讀

八分鐘間歇式跳繩 把握「黃金30秒」全身燃脂

運動抖M請進！13分鐘超強虐腹訓練