別讓貪嘴毀了你的運動成果！輕鬆做6道低醣日式小菜
嘴饞又不想變胖？不能出國又想吃異國料理？愛分享食譜、便當菜色的「批批在日本幹嘛」，教你6道在家輕鬆做的日式料理，全都改用低醣方式製作，享用異國美食不怕熱量纏身，快跟著影片步驟學起來！
這6道日式經典小菜，分別是：無限高麗菜、鹽味海苔酪梨、大阪燒風雞蛋捲、洋蔥醬花椰、豆皮披薩、柚香煎豆腐，全都是日本人尋常的食物，透過換用低醣食材、自製醬汁方式，減少熱量攝取。
為什麼低醣很重要？現代人在日常生活中常會過度攝取醣分，不少人從小嗜醣更達近乎成癮的地步。
只要管控好每天吃進肚子裡的醣分攝取量，例如減少每天食用的飯、麵、根莖類等份量，但可大量攝取蔬菜、肉類、魚類、豆腐等，不用挨餓就能達到減重目的。
為了達到瘦身目的，可以設定一整天的醣分攝取量在60公克以下；但如果只是要維持健康，可用男性一天120公克以下、女性一天110公克以下為攝取標準。
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