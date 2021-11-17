快訊

高雄五個行政區明停水15小時 將影響20萬戶

清大案意外捲北大與民進黨開課 潘文忠這樣說

別讓貪嘴毀了你的運動成果！輕鬆做6道低醣日式小菜

聯合新聞網 / 張念慈
日式料理改用低醣方式製作，享用異國美食不怕熱量纏身。圖/Canva
日式料理改用低醣方式製作，享用異國美食不怕熱量纏身。圖/Canva

嘴饞又不想變胖？不能出國又想吃異國料理？愛分享食譜、便當菜色的「批批在日本幹嘛」，教你6道在家輕鬆做的日式料理，全都改用低醣方式製作，享用異國美食不怕熱量纏身，快跟著影片步驟學起來！

這6道日式經典小菜，分別是：無限高麗菜、鹽味海苔酪梨、大阪燒風雞蛋捲、洋蔥醬花椰、豆皮披薩、柚香煎豆腐，全都是日本人尋常的食物，透過換用低醣食材、自製醬汁方式，減少熱量攝取。

為什麼低醣很重要？現代人在日常生活中常會過度攝取醣分，不少人從小嗜醣更達近乎成癮的地步。

只要管控好每天吃進肚子裡的醣分攝取量，例如減少每天食用的飯、麵、根莖類等份量，但可大量攝取蔬菜、肉類、魚類、豆腐等，不用挨餓就能達到減重目的。

為了達到瘦身目的，可以設定一整天的醣分攝取量在60公克以下；但如果只是要維持健康，可用男性一天120公克以下、女性一天110公克以下為攝取標準。

影片來源：批批在日本幹嘛，原始影片看這裡

延伸閱讀

一週懶人減肥餐｜這樣吃快速又簡單

訓練走路「推進力」 走起路來更省力！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

別讓貪嘴毀了你的運動成果！輕鬆做6道低醣日式小菜

嘴饞又不想變胖？不能出國又想吃異國料理？愛分享食譜、便當菜色的「批批在日本幹嘛」，教你6道在家輕鬆做的日式料理，全都改用低醣方式製作，享用異國美食不怕熱量纏身，快跟著影片步驟學起來！

帶小孩哪有時間運動？全職媽媽用一招搞定小孩、好好運動！

全職媽媽常常苦惱「帶小孩都沒有時間運動！」導致身材變形、生活品質變差。32歲的陳郁樺是5歲孩子的媽，她花了半年時間，證明全職媽媽也可以好好運動，找回亮麗自己。

有片｜運動抖M請進！13分鐘超強虐腹訓練

還在擔心沒時間去健身房，無法維持應有的體態嗎？各位運動抖M請進！今天教你在家練出如同健身房等級的肌肉量與運動量！

不會運動憑什麼開運動教室？Stella花一年苦練成為超火辣健身模特兒

Stella去澳洲之前是補習班英文老師，回台後和男友一起創立運動工作室，沒有運動習慣的她，做什麼都沒說服力！ 產後身材大走樣，還要站櫃台迎接學員，Stella不想被取笑，用一年時間，減去贅肉，練出火辣身材，成為公司門面擔當！

有片！上班族必看 6分鐘上肢伸展 舒緩你緊繃的肌肉

不管是工作、讀書還是追劇，你是不是時常坐到忘我，起身時感覺緊繃又痠痛？今天教你短時間的上肢伸展，讓身體好好鬆一下！

從小被說：你怎麼那麼沒用！ 不被愛的孩子花一生治癒童年

在不被祝福的情況下出生，陳昱安從小得不到母親的關愛，從來不曾得到一個溫暖的擁抱，他瘦弱、焦慮、不相信自己可以得到幸福。開始運動健身之後，鍛鍊出強壯的身體，心也跟著變強壯了。如今成為健身教練的他，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享學習活在當下，而不要活在過去的心路歷程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。