帶小孩哪有時間運動？全職媽媽用一招搞定小孩、好好運動！

全職媽媽常常苦惱「帶小孩都沒有時間運動！」導致身材變形、生活品質變差。32歲的陳郁樺是5歲孩子的媽，她花了半年時間，證明全職媽媽也可以好好運動，找回亮麗自己。

陳郁樺接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享全職媽媽也能健康變漂亮的秘訣。

從小討厭運動

陳郁樺從小討厭運動，尤其國小體育課打躲避球，永遠都是被球打中海K的人。她對體育項目心生恐懼，體育課總想辦法和同學躲在陰涼處聊天，體能差以外，體重更是每升一個年級就增重10公斤，小六就達60公斤。

「能不動就不動」是她的人生哲學，熬到大學以為可以逃過體育課，沒想到體育竟然被列為必修課，陳郁樺選擇無視它，翹了一學期的體育課，最後成為全系唯一體育課能被當的人。

讀工科的陳郁樺，個性開朗大方，雖然體型圓潤，但異性緣一直不錯，從沒因為身材受過什麼委屈或挫折。父親更總是正向鼓勵她「喜歡你的人會看到你的內在，不會因為你的外表而不喜歡你。」讓她擁有健康的心態。

不要跟女兒搶食物

成為全職媽媽後，帶嫩嬰壓力大，常常透過狂嗑甜食慰勞疲憊的自己，生完女兒一年後，陳郁樺體重從60出頭，直直上升直逼剛生完孩子時的69公斤。

連過去會鼓勵她「不要看外表」的爸爸，都調侃陳郁樺「不要跟女兒搶食物」、「要少吃一點」。她試圖透過飲食控制降低體重，不要吃澱粉、少吃一點，但對美食的渴望忍耐太久，常常突然就理智斷線，開始放肆大吃。

惡性循環不斷，體重卻都沒有改變，陳郁樺陷入極度低潮負面情緒，最胖的時候連照鏡子都不想看到自己。

最好的年紀活出最好的自己

3年前，陳郁樺讀到金句「千萬別在最好的年齡裡，吃得最胖，用得最差，活得最便宜。」認真思索自己該正視體重問題，別再用衣服遮掩肥胖事實。

她開始進行嚴格的飲食控制，不吃甜食、飲料，開始吃不調味的原形食物，例如酪梨、芋頭，過去重口味的她，意外發現食物的原形竟是如此美味。

她也加入可以幫忙顧小孩的健身房，一周上TRX、瑜珈、重訓4到5天。半年左右，她就從69公斤、體脂肪34%，降到到58公斤、體脂肪20%。運動完身體雖然累了，心靈卻得到全然的放鬆與喘息空間，更不用擔心孩子安全。

轉念找到喜歡的理由

體態改變的過程中，陳郁樺一開始很在乎體重數字變化，停滯期時會很有挫折感，但教練總是正向鼓勵她「你已經很好了」，不要在意體重數字，給身體一段時間去適應，不要嚴格的逼自己，偶爾放鬆一下也沒關係，她學會放過自己。

運動初期，她是強迫自己去運動，說服自己要瘦就是要提高代謝，從低強度挑戰到高強度運動，但隨著體態改變，周遭親友的讚美與鼓舞，讓她漸漸在運動中找到努力的動力，不再覺得運動煎熬，開始愛上運動。

透過「有肌勵」，陳郁樺想鼓勵更多人，運動可以給人正能量，如果身旁沒有給你正向鼓勵的人，可以靠運動來轉念，如果你連肌肉都控制不好，怎麼控制你的人生？

養成一個習慣需要一段時間，喜歡上運動也需要一段時間。減肥跟人生一樣，都是一場漫長的挑戰賽，找到正確又適合自己的方法，才能開心快樂走得長久。

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