不會運動憑什麼開運動教室？Stella花一年苦練成為超火辣健身模特兒

Stella去澳洲之前是補習班英文老師，回台後和男友一起創立運動工作室，沒有運動習慣的她，做什麼都沒說服力！

產後身材大走樣，還要站櫃台迎接學員，Stella不想被取笑，用一年時間減去贅肉，練出火辣身材，成為公司的門面擔當！

為家庭生計放棄學業

今年26歲的Stella，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她是如何先愛自己再找回自信的故事。

擁有英文天份的Stella，因學測失利，沒有考上理想中的科系，學費、生活費的壓力，讓家庭不富裕的她，只能利用課餘時間當家教來補貼。

雖是新手家教，但Stella有教學天份，透過有趣的授課方式，讓非本科系的她，可以一次輔導六個學生，為了讓教學品質更穩定，Stella決定休學，進入補習班體系，透過職場培訓，往教師一職邁進。

邁入婚姻身份轉變

在補習班任職約莫兩年，學生和教課時數漸漸穩定，Stella卻選擇離職去澳洲打工，想在年輕的時候多看看世界，在澳洲一年，讓原本個性就獨立的她，回台就決定和男友創業，也規劃了結婚計畫。

22歲創業當闆娘、23歲懷孕、24歲正式成為媽媽與人妻，Stella短短三年，人生里程大躍進，但雙重身分加上初期創業，讓她壓力增加，甚至連跟小孩相處時，都會感到焦慮。

Stella和身為健身教練的老公一起成立運動工作室，不會運動的Stella負責處理行政事務，有時候要幫忙說明課程，學員會因為她「沒有在運動」而對她產生懷疑。

卸貨後以為還是少女

孕期間胖了21公斤的Stella，即便卸貨後，體態毫無改變，站在健身老公身邊，更顯得臃腫，為了經營運動教室更有說服力、找回少女般的身材，Stella開始運動。

完全零運動基礎的Stella，連徒手訓練都做不好，別人棒式臥撐可以30秒，Stella一秒就想放棄，但是為了體態，她每天堅持運動，甚至要求教練老公可以嚴格一點。

努力了將近一年，Stella從65公斤瘦到52公斤，體脂從35%瘦到25%，最令她開心的是，終於可以穿上S號的衣服，火辣生活照更是時常出現在Stella的社群版面。

想要有自信要先愛自己

有了好身材，Stella就是運動教室裡的活招牌，現在的Stella也開始重量訓練，除了要將線條練得更完美，也希望透過運動，讓自己身心狀態變得更正面。

Stella說，運動對她而言真的很痛苦，她也曾經只靠節食就瘦下來，但換來的只是體重計上的數字減少，體脂、肌肉一樣不完美，但是開始運動之後，她得到的不只是身材上的成績，而是從內心散發出來的自信。

透過「有肌勵」，Stella想鼓勵大家：

對於一個媽媽來說，要兼顧家庭、小孩、工作，真的很辛苦，但是把自己打理好，做很多事情都會覺得更輕鬆、更簡單，因為妳愛妳自己，就會更有自信。

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