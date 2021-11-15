有片！上班族必看 6分鐘上肢伸展 舒緩你緊繃的肌肉

在不被祝福的情況下出生，陳昱安從小得不到母親的關愛，從來不曾得到一個溫暖的擁抱，他瘦弱、焦慮、不相信自己可以得到幸福。開始運動健身之後，鍛鍊出強壯的身體，心也跟著變強壯了。如今成為健身教練的他，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享學習活在當下，而不要活在過去的心路歷程。

2021-11-15 09:00