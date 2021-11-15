聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！上班族必看 6分鐘上肢伸展 舒緩你緊繃的肌肉
不管是工作、讀書還是追劇，你是不是時常坐到忘我，起身時感覺緊繃又痠痛？今天教你短時間的上肢伸展，讓身體好好鬆一下！
6分鐘的伸展影片，只要坐著就能完成，非常適合忙碌又沒空起身的你！在座位上把身體拉好拉滿，舒緩緊繃的肌肉，就能避免拉傷與訓練時肌肉代償的風險，快跟著Patrick Fit一起動一動，放鬆身體，給自己喘口氣！
想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更健康！
PatrickFit臉書：點我看
PatrickFit頻道：點我看
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言