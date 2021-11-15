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有片！上班族必看 6分鐘上肢伸展 舒緩你緊繃的肌肉

聯合新聞網 / 江柏蓉
6分鐘的上肢伸展，只要坐著就能舒緩緊繃的肌肉。圖/Canva
6分鐘的上肢伸展，只要坐著就能舒緩緊繃的肌肉。圖/Canva

不管是工作、讀書還是追劇，你是不是時常坐到忘我，起身時感覺緊繃又痠痛？今天教你短時間的上肢伸展，讓身體好好鬆一下！

6分鐘的伸展影片，只要坐著就能完成，非常適合忙碌又沒空起身的你！在座位上把身體拉好拉滿，舒緩緊繃的肌肉，就能避免拉傷與訓練時肌肉代償的風險，快跟著Patrick Fit一起動一動，放鬆身體，給自己喘口氣！

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每天伸展五分鐘 讓你全身好放鬆

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