從小被說：你怎麼那麼沒用！ 不被愛的孩子花一生治癒童年

「都是你害我的人生變這樣！」「你怎麼那麼沒用！」在不被祝福的情況下出生，陳昱安從小得不到母親的關愛，從來不曾得到一個溫暖的擁抱，他瘦弱、焦慮、不相信自己可以得到幸福。

開始運動健身之後，鍛鍊出強壯的身體，心也跟著變強壯了。如今成為健身教練的他，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享學習活在當下，而不要活在過去的心路歷程。

不被愛的孩子

陳昱安是意外懷孕的孩子，他的父母關係緊張，母親有憂鬱和躁鬱症狀，總是不明究理的發脾氣，小昱安活在恐懼和自我責備中，單親撫養他長大的母親，從未講過任何稱讚他的話，更未曾給過擁抱，只有不斷指責「你怎麼那麼沒用」。

他極度渴望父親的愛，但父親的角色長期在成長過程中缺席，就算思念父親，也無法打電話給父親，只能被動等待父親有空了、想到了，才能和父親通上電話或見上一面。

在不被愛的環境下長大，小昱安腸胃很差，時常拉肚子、感冒，有乳糖不耐症、竇狀心律不整，因為吸收不好、心臟容易喘，整個人看起來很沒精神，身形瘦小、沒自信，從小就有焦慮跟憂鬱的症狀。

沒有朋友的青春期

陳昱安不喜歡社交，總覺得別人對自己有敵意，就算有朋友也沒辦法深交，無法相信對方。高中以後課業壓力變大，他的課業表現吊車尾，認為老師不喜歡他、同學排擠他，憂鬱情況日益嚴重。

有慢性鼻竇炎的陳昱安，晚上睡不著，靠沉迷網路遊戲排解，導致上課時一直睡覺，惡性循環，後來大學靠生物加權考上營養系。

上大學後，他希望透過運動重拾新人生，參加系上籃球隊，之後又參加拳擊社，不斷的練球、打拳、練體能，結果運動過量得了退化性關節炎，無法再打籃球；之後開始跑健身房，卻因為沒有專業教練指導，自己亂練，導致右肩膀韌帶撕裂。

認真找回健康

當完兵後，他決心不再茫然運動，而是從專業培養起。陳昱安考取護脊訓練師、壺鈴訓練師、健美教練證照。

營養系畢業的陳昱安認真結合重訓及營養專業，解決困擾自己多年的腸胃問題，調整以前受傷而沾黏的身體部位，雖然竇狀心律不整無法改善，但心肺功能變強，退化性關節炎的問題也因為肌肉保護而改善了。

過去他175公分，只有65公斤，後來透過重訓跟營養補充雙管齊下，增重到83公斤，精神也更好了。

受挫的婚姻

身形、健康改變了，也找回自信，但陳昱安心中，一直還有個不曾被撫慰的受創孩子，這也深深影響了他的婚姻。

受父母影響，他不信任婚姻，也習慣妥協、忍耐、害怕爭吵、擔心對方不愛自己因此離開。和前妻交往6年，過程中其實就發現彼此觀念、個性、想要的未來不一樣，但他希望前妻開心，妥協登記結婚後，仍卻在婚後一年離婚了。

這段受挫婚姻，卻成了釋放自己的契機。陳昱安終於知道，自己想要的人生，不該是妥協、委曲求全來的，而是知道自己要什麼，才能真正得到幸福。他換了一台越野車，開始跋山涉水、露營，走向戶外，從外在的光鮮亮麗，改為追求內心的寧靜和安定。

用心活好每一天

幸運的人，用童年治癒你的一生；不幸運的人，用一生治癒你的童年。33歲的陳昱安，因為童年的創痛，在人生路上跌跌撞撞，終於找到了自我。

透過「有肌勵」，他想鼓勵更多人，只要有心想改變，什麼時候開始都不遲，只要有心，人人都可以達到自己想要的目標，但最重要的是堅持下去，5年、10年，甚至20年、一輩子的堅持下去，試著找到一個簡單方便的方法，能執行很久，又不會影響生活。

健身如此，生活也是如此，如果你不喜歡現在的生活，就去改變，什麼時候都不遲，生活也許很辛苦，但是我們可以讓生活變有趣，但前提是要有一個健康的身體，才能體驗生活。

用心活好每一天，專注活在當下，而不要活在過去，或是活在未來，就能讓自己生活更精彩、更有價值。