快訊

雪山下大雪讓山友驚呼連連 圈谷積雪逾10公分

父女對決！ 杜特蒂與長女都將參選菲律賓副總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片！吃素不能增肌減脂？ 醫師破解三大迷思！

聯合新聞網 / 江孟軒
健身的人靠蛋白質來增肌，那吃素的怎麼辦？醫師教你吃素也能成功增肌減脂！圖/Canva
健身的人靠蛋白質來增肌，那吃素的怎麼辦？醫師教你吃素也能成功增肌減脂！圖/Canva

健身的人，多靠吃蛋白質來增肌，不少素食者擔心，吃素蛋白質會攝取不夠、吃不到特定的胺基酸？也有人擔心植物性蛋白質吸收狀況比較差？「好邱醫師」邱顯名破解三大迷思，教吃素的人吃對東西，成功增肌減脂！

吃素蛋白質會攝取不夠嗎？以數據看來，肉食者一天的蛋白質總攝取量比全素者多，但每個人一天的蛋白質建議攝取量只要0.8克/公斤體重，所以全素者的蛋白質總量對於人體已經足夠。

此外，吃素的人的確會有比較難長肌肉、胺基酸攝取、植物性蛋白質比較難吸收的問題，但其實可以透過不同種類的植物性蛋白來補足！至於素食者該如何攝取足量蛋白質呢？好邱醫師影片中，有更詳細的解說！

想了解更多關於健康飲食常識？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，增肌減脂，我們陪你！

好邱夫妻FB：點我看

好邱夫妻YT：點我看

延伸閱讀

超夯的「酪梨減醣餐」 1分鐘上手的甩肉聖品

脂肪為何越來越多？宋晏仁醫師教你出動升糖素分解

相關新聞

有片！吃素不能增肌減脂？ 醫師破解三大迷思！

健身的人，多靠吃蛋白質來增肌，不少素食者擔心，吃素蛋白質會攝取不夠、吃不到特定的胺基酸？也有人擔心植物性蛋白質吸收狀況比較差？「好邱醫師」邱顯名破解三大迷思，教吃素的人吃對東西，成功增肌減脂！

羅馬尼亞硬舉教學！5大常見錯誤別再犯

羅馬尼亞硬舉是訓練後側鏈肌群動作的絕佳動作，相較與傳統硬舉，羅馬尼亞硬舉使用的股四頭肌較少，因此能強化現代人前側肌群過於強勢的問題，影片中將會教學，如何正確操作羅馬尼亞硬舉以及避免常見錯誤。

眼瘤惡化的過動兒 用藝術為弱勢者找到生命的光

「你女兒又打人了！」「為什麼上課一直講話、不乖乖坐好？」從小，過動兒洪兆宣就是外人眼中的麻煩製造者，只有畫畫能讓她安靜下來。她在藝術中找到自己的天賦，開設「宣藝術」慈善畫廊，讓弱勢者有機會撕掉標籤，找到生命中的光。

有片！超夯的「酪梨減醣餐」 1分鐘上手的甩肉聖品

想減肥的你，還在思考早餐、下午茶怎麼吃嗎？今天教你做一道超簡單的酪梨番茄蛋吐司，快速解決你空虛的肚子，又兼具健康美味！

神秘穴位大公開！天天按摩有效消除下半身水腫

消除水腫方法百百種！你試過那些獵奇方法呢？在乎下半身水腫的民眾，都知道可以敲打膽經做保養，但是正確穴位與按摩方式，你真的知道嗎？影片將會教學，如何找出正確穴位以及看電視都能做的按摩方式，快點繼續看下去！

痛不欲生的餵奶經驗 體弱多病的她靠這項「改變」 只為看孩子長大！

婚前7公分乳房纖維瘤，導致日後痛不欲生的餵奶經驗，好不容易撐過，卻發現自己體力大不如前，你是否感到恐慌，害怕無法參與孩子的未來？為了看見孩子長大，饒立淇決心讓自己變強壯！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。