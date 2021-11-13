有片！吃素不能增肌減脂？ 醫師破解三大迷思！

健身的人，多靠吃蛋白質來增肌，不少素食者擔心，吃素蛋白質會攝取不夠、吃不到特定的胺基酸？也有人擔心植物性蛋白質吸收狀況比較差？「好邱醫師」邱顯名破解三大迷思，教吃素的人吃對東西，成功增肌減脂！

吃素蛋白質會攝取不夠嗎？以數據看來，肉食者一天的蛋白質總攝取量比全素者多，但每個人一天的蛋白質建議攝取量只要0.8克/公斤體重，所以全素者的蛋白質總量對於人體已經足夠。

此外，吃素的人的確會有比較難長肌肉、胺基酸攝取、植物性蛋白質比較難吸收的問題，但其實可以透過不同種類的植物性蛋白來補足！至於素食者該如何攝取足量蛋白質呢？好邱醫師影片中，有更詳細的解說！

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