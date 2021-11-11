痛不欲生的餵奶經驗 體弱多病的她靠這項「改變」 只為看孩子長大！

婚前7公分乳房纖維瘤，導致日後痛不欲生的餵奶經驗，好不容易撐過，卻發現自己體力大不如前，你是否感到恐慌，害怕無法參與孩子的未來？為了看見孩子長大，饒立淇決心讓自己變強壯！

饒立淇接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，回想起過去的體弱多病，她謝謝自己的堅持，終於走過來了。

一時的鬼迷心竅

由於體驗過錢賺進口袋的快感，野心變得越來越大，饒立淇誤信友人，投資失利，在發現負債的瞬間，友人消失，只好獨自扛起百萬負債。那年的她27歲，一切從零開始。

不只黑道找上門，還拖累家人，她連夜搬家躲債，懊悔、愧疚的情緒湧上心頭，她知道她沒有時間喪氣。因為經濟壓力大，肚子餓也不敢吃東西，每天至少工作12小時，最高紀錄18小時，根本忘了什麼叫休息。

身體出現警訊

不正常的生活讓她發胖，好不容易花了五年還清債務，生活作息、體重都慢慢回歸正常，卻在不久後，身體亮起紅燈。

她被醫師診斷有7公分乳房纖維瘤，雖然立即開刀處理，卻造成日後結婚生子，餵奶的一大挑戰。

爆發出來的媽媽力

33歲升格當媽媽後，由於乳腺不通，奶水量少，再加上之前開刀的部位容易導致乳腺堵塞、奶汁變硬塊，饒立淇每月到醫院，讓護士用最粗的針筒把乳汁抽出，過程中還不斷旋轉方向，完全痛不欲生。

好不容易撐過餵奶期，卻發現照顧孩子很耗體力，原本就體弱多病、患有氣喘的她，常常靠意志力支撐，甚至開始腰痠背痛。

我要陪孩子一起長大

隨著孩子漸漸長大，卻發現體力越來越跟不上，眼看自己41歲了，孩子才正要進入國小階段，她驚覺再這樣下去不是辦法，去年9月，饒立淇決心改變，讓不愛動的自己接觸瑜珈。

運動後，不只體力、精神變好，也變得更愛自己，她增加運動強度，搭配飲食控制，看著自己身材變好，腹肌線條出來了，連帶激起先生的運動魂，饒立淇從原本運動一週兩次，到現在一天不動都覺得不對勁，她帶著全家大小一起運動，有了共同話題，也增進感情。

透過「有肌勵」，饒立淇想鼓勵更多人：

人都有惰性，總想著明天再做，但是時間不等人，凡事堅持、勇於接受挑戰，最後，你會謝謝自己終於走過來了。

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