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六組彈力帶動作 練出完美大胸肌
誰說鍛鍊肌肉只能上健身房？這幾年，居家鍛鍊蔚為風潮，其中便宜好上手的彈力帶更成為新手訓練最好幫手，「小龍健身」負責人余柏賢示範六招彈力帶動作，讓你輕鬆在家練出完美大胸肌。
六個彈力帶動作包括胸推、飛鳥夾胸，夾內側、胸下推、上提、負重伏地挺身、輔助伏地挺身，可以準備不同磅數彈力帶，彈力帶越緊阻力越強，可視自身情況調整，不要逞強以免受傷。
彈力帶訓練的好處包括：取得容易、動作變化多、價格便宜、男女老少都適合、在家就可以進行，比起啞鈴、多功能訓練機、固定式器材等設備，安全性也較高。
余柏賢表示，彈力帶可做為練胸、練腿、練臀的主訓練，也可做為伏地挺身、街頭健身的輔助訓練，但每個人肌肉強度不同，訓練前還是要選擇適合自己肌力的彈力帶磅數，搭配正確動作，才能讓訓練更有效。
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