六組彈力帶動作 練出完美大胸肌

你常常覺得為什麼別人可以簡單瘦身，自己卻總是失敗嗎？8年來，鄒小麗跟你一樣，用盡所有方法都失敗，去年因疫情居家辦公，開啟每天運動打卡、自煮健康餐，3個月內瘦下20 公斤！「方法你我都知道，你願不願意去做而已！」鄒小麗接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享她3個月內如何用自律改變人生的歷程。

2021-11-08 09:00