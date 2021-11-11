神秘穴位大公開！天天按摩有效消除下半身水腫

走路推進力是什麼呢？看似最簡單最基本的「走路」居然還有省力的方式？帶動走路與足底筋膜的「絞盤機制」又是什麼呢？居然跟「足底筋膜炎」也有關係！今天這篇要來讓大家一一認識這些關係，跟我們最專業的「詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab」來探索吧！

2021-11-09 17:26