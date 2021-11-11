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神秘穴位大公開！天天按摩有效消除下半身水腫
在乎下半身水腫的民眾，都知道可以敲打膽經做保養，但是正確穴位與按摩方式，你真的知道嗎？影片將會教學，如何找出正確穴位以及看電視都能做的按摩方式，快點繼續看下去！
「安妮身心靈Breathe＆Flow」提到，膽經中最重要的穴位是「風市穴」，如果人體內的痰濕堆積在此，會影響膽經的排毒功能，還會引起臀部與大腿肥胖，造成下半身水腫的身材！而膽經的正確位置就是雙手自然垂放在大腿兩側，中指指尖的位置就是風市穴，按摩方式則以雙手握拳，一腳抬起時，用拳頭敲打，每天60下，就能有效改善下半身水腫！
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影片授權：安妮身心靈Breathe＆Flow
YT頻道：安妮身心靈Breathe＆Flow
原始影片：點我看
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