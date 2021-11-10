長腿控要暴動啦！愛登山的高跟鞋姐姐紅到海外

近年來在登山社群上，常可見到一雙長腿的「高跟麗莎」，穿著火辣、登頂後換穿高跟鞋的美照，山友暱稱她是「愛登山的高跟鞋姊姊」，一張張美照讓52歲的她，IG短短37天就破一萬粉絲追蹤，紅到海外，吸引大批長腿控跟隨。

麗莎接受全台最大女性健身社群「有肌勵」訪問，首度揭露不為人知的故事，也分享自己的運動心得。

30年不變的身材

麗莎是標準的美魔女。從20歲開始，就一直維持身高170公分、體重49公斤的苗條身材，她不喜歡吃甜食、喝飲料，其餘飲食完全沒控制，就算偶爾打牙祭，也不會特地想大吃大喝。

她自幼就是運動健將，從國小到高職，一直都代表學校参加運動比賽；畢業後進入金融業就職，精明能幹的她，職場表現得意，但個性倔強的她，曾經有過一段離婚經歷。

麗莎告訴自己，就算離了婚，也要努力照顧自己、照顧孩子，她用心當個辣媽，成為孩子同儕口中「最漂亮的媽媽」，保留自己的空間和時間，讓孩子和自己都可以得到成長和喘息的機會，如今孩子已經20多歲了。

爬百岳挑戰毅力

過去麗莎多是在健身房，或到戶外健行走步道，近幾年開始攀登雪山、玉山主峰、雪山主東峰、合歡西北主東峰、鳶嘴山、五寮尖等，愛上了廣闊大地帶來的愉悅放鬆感，挑戰百岳過程，也考驗自己的體力和耐力。

就像人生一樣，她總是盡力完成登山挑戰，就算路程再遠、坡度再陡，她都咬牙堅持下去。為了慶賀自己成功登頂，留下紀念，她帶著高跟鞋到目的地換穿，這兩年開始將照片分享在登山社群，沒想到意外爆紅，每次po文都吸引上千按讚數和分享。

雖然也有人批評「爬山為什麼要穿這樣？」，麗莎初期遇到批評時會難過，後來發現有更多山友給予正面鼓勵和肯定，她學會把心態調整好，在有限的時間和機會裡，為自己留下甜美紀念。

勇敢做自己

6年前，麗莎離開眾人欽羨的金融業自行創業，今年原本營運穩定的生意卻因疫情被迫歇業三個月。與其煩惱「幹嘛跑來創業？」，她學會放慢生活步調，減少不必要的支出，無法登山就在家做運動，保持活力。

「愛登山的高跟鞋姊姊」形象深植人心，麗莎笑說，其實許多職業婦女或家庭主婦，都以為工作和家庭只能二選一，但其實只要透過妥善安排，就可以找回人生自主權。。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，勇敢的做自己，過自己要過的生活，就會發現生活可以無限精彩。

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