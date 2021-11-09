長期遭受家暴 親人意外過世 Ami保持正向全靠「這件事」

當世界不斷奪走你所喜愛的人事物，你會選擇活下去，還是從此放棄自己？

Ami從小與家人分開，到美國生活卻遭遇家暴，努力存機票錢回到台灣，找到人生興趣卻被迫放棄，弟弟的意外過世，更讓她充滿絕望，Ami只能靠運動，宣洩內心的不滿！

遭家暴導致聽力受損

因為爸爸經商失敗，家人為了躲避負債，將年僅3歲的Ami出養給美國的親戚，沒想到對Ami來說，竟是一場惡夢！

養母似乎沒辦法當個母親？因為在Ami的童年回憶裡，她總是和狗被關在地下室、長期遭受肢體、語言暴力，導致聽力微幅受損、心靈受創。

到了高中，家暴狀況雖然漸緩，但Ami心有陰影，為了紓解壓力與內心不安，她只能靠食物來撫慰心靈。

一週內胖5公斤

在美國高油、高鹽、高糖分的飲食環境，還是高中生的Ami一個禮拜胖了5公斤，體重巔峰來到70公斤，而她本人卻毫無知覺，只知道「暴食」似乎是讓她得到幸福的一種方式。

高中畢業後，Ami決定回到台灣與家人相聚，剛開始有些不習慣，選擇先去工作讓自己熟悉環境，等存款能夠支援學費時，22歲才成為大學新鮮人。

童年不幸的人或許臉上會少了點笑容，但樂觀的Ami，在校園裡非常活躍，無意間接觸了拳擊有氧和體重控制班，決定開始運動。

愛上拳擊卻發現有心雜音

拳擊有氧非常需要節奏感，聽力受損的Ami，在課堂上完全跟不上，甚至有人建議她放棄，可是Ami不願意，因為出拳的那一刻，她能感受到，壓力、不滿、恐懼、厭世的情緒，通通被解放。

勤奮練習一年，終於跟上節拍，一次健檢卻發現自己有心雜音，還診出骨盆歪斜、長短腳、膝蓋併骨受傷，這些不知道是過往家暴留下的痕跡、還是練習過度的傷害，讓醫生不得不勸Ami，放棄運動吧！

當被醫生建議「放棄」的時候，Ami感到非常無力，此時又接到了弟弟意外過世的消息，讓她痛恨這世界，為何又奪走她的最愛。

幫弟弟走完他的人生

弟弟過世後，Ami有大半年不敢經過事故現場，甚至一度失去生活的重心，但個性堅韌的她，並不想被這個不友善的世界打敗。

世界這麼不可愛，但妳可以很有愛，秉持這樣的想法，Ami不願認輸，透過拳擊有氧、配合醫生做心臟治療、尋找拳擊名師培訓，只想成為更好的自己。

今年32歲的Ami，感謝自己沒有放棄拳擊有氧，透過運動，不僅找回健康的身體，最重要的是，她放下了養母帶來的童年噩夢、弟弟過世的悲傷，用正面的心態加入家暴社工機構，想透過自己的雙手，幫助更多人。

透過有肌勵，Ami想要鼓勵更多人：

這個社會很不友善，但最大的心魔住在自己內心，不管遇到什麼困難，只要記得贏過昨天的自己，過得比昨天更精彩，就夠了。

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