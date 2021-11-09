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訓練走路「推進力」 走起路來更省力！
走路推進力是什麼呢？看似最簡單最基本的「走路」居然還有省力的方式？帶動走路與足底筋膜的「絞盤機制」又是什麼呢？居然跟「足底筋膜炎」也有關係！今天這篇要來讓大家一一認識這些關係，跟我們最專業的「詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab」來探索吧！
絞盤機制指的就是，當我們走路往前踩每一步的時候，我們的腳都會不斷地變形，此時足底筋膜就會被動的拉長跟縮短，這個過程就是產生往前邁進的推進力。但如果足底筋肉無力、小腿沒力，或有足部問題的人，就會無法產生絞盤機制，足底筋膜就會被迫只在拉長或縮短的地方出力，就有可能產生「足底筋膜炎」、「足跟痛」等問題。
所以今天來教大家3個訓練走路「推進力」的小運動，讓你走起路來更省力唷！快一起來看看吧。
原始影片：看看唄
影片授權：@veronicarehab
詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab YT：點我看
詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab FB：點我看
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