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登山杖怎麼用才正確？三個步驟學起來！

聯合新聞網 / 張念慈
登山杖怎麼用才正確？三個步驟學起來！
登山杖怎麼用才正確？三個步驟學起來！

疫情解封，踏青登山活動夯，但爬山一定要用登山杖嗎？登山杖到底要怎麼用？相信這是很多登山客的疑問，「台灣368」創辦人陳彥宇透過影片，來告訴你三個步驟，正確使用登山杖，減輕行走負擔。

首先，登山杖一般都會有手繩，但將手繩開口撐開後，很多人抓登山杖都是從上往下抓住握把，事實上這是錯誤的。應該是由下往上穿，虎口撐開來壓住繩子之後抓握把，這樣施力的時候才會用到手腕的力氣。

至於怎麼調整登山杖？這也是有訣竅的，先將最短的一節調到stop的位置，然後手肘呈現90度，登山杖剛好貼緊地面，就會是最適合的長度了，高低差的地面，也是手肘保持90度來調整。

最後，就是登山杖在行進間的正確使用。不論在任何路面，首先腰一定要打直，然後用手出力來帶動腳前進，當重心放在手上，遇到比較濕滑的地形，就不容易滑倒，腳的負擔也會減輕。

如果光看文字無法想像，記得點進影片看詳盡解說，在正確使用登山杖的情況下，讓登山杖做你最堅強的支持，小心翼翼的保護你的每一個腳步！

「台灣368陳彥宇」YT頻道、粉專：台灣三六八 Taiwan368

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