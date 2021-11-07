快訊

郭董捐BNT曾被嗆「快過期」 議員：沒想到蔡政府買到真正即期品

捷克總統確診肝硬化 胃部已插灌食管

有片！還在為失眠所苦？10分鐘睡前拉伸 放鬆身心睡好覺

聯合新聞網 / 江柏蓉
每天睡前10分鐘啦伸，讓身體放鬆好睡覺。圖/Canva
每天睡前10分鐘啦伸，讓身體放鬆好睡覺。圖/Canva

你有遇過明明很累，卻睡不著的時候嗎？那是因為你的身體還沒準備好！長期睡不好的人，不只記憶力變差、易胖，身體還會出現警訊喔！

如果你是平時身體容易緊繃、痠痛的人，不妨試試10分鐘的睡前拉伸運動，影片中8個動作，每個動作30秒，從屁股、大腿後側、胸椎、腰椎、骨盆到肚子，只要是容易緊繃的地方都會伸展到，不僅可以消除疲勞，還能幫助睡眠讓隔天精神更好，快跟著啾c物理治療師，放鬆身心好入睡！

想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，伸展身體，適時紓壓！

啾c物理治療師YT：點我看

啾c物理治療師FB：點我看

延伸閱讀

追劇不悲劇！3招伸展防腰痠背痛

只要10分鐘 讓你脖子減壓又放鬆

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！還在為失眠所苦？10分鐘睡前拉伸 放鬆身心睡好覺

你有遇過明明很累，卻睡不著的時候嗎？那是因為你的身體還沒準備好！長期睡不好的人，不只記憶力變差、易胖，身體還會出現警訊喔！

有片！腹肌速成班 3分鐘虐腹訓練 一天兩次超有感！

核心是健身中重要的一環，不僅能穩定全身，還能鍛鍊出完美線條，而現今也越來越多人追求短時高效的訓練，只要持之以恆，3分鐘練出腹肌不是夢！

登山杖怎麼用才正確？三個步驟學起來！

疫情解封，踏青登山活動夯，但爬山一定要用登山杖嗎？登山杖到底要怎麼用？相信這是很多登山客的疑問，「台灣368」創辦人陳彥宇」透過影片，來告訴你三個步驟，正確使用登山杖，減輕行走負擔。

人生只剩工作的大齡剩女：為何沒在正確時間愛自己？

一直以來，蔡易庭都是同儕裡最早交男友的，被認為絕對會早婚。芳華正盛的年齡，她全心全意工作，錯過愛情、錯過家人、錯過朋友。37歲這年，她才驚覺，原來，自己錯過了最美好的人生。蔡易庭勇敢跨出舒適圈，走向戶外，努力為錯過的晦暗人生，添上光彩。她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」訪問，分享開始學習愛自己的過程。

25歲創業 原來館長也有人群恐懼的黑暗面？

25歲成立女性友善健身房，總是笑臉迎人、樂於助人的莊芷瑄，是健身教練，同時也是健身房館長，看似光鮮亮麗的她，你能想像她曾有人群恐懼，極度抗拒與人接觸的黑暗面嗎？

168斷食法失敗？專業醫師教你怎麼吃！

現在最夯的168斷食法是不少人減重瘦身都會採取的飲食方式，但是一個月過去了為什麼還是沒瘦呢？今天就要帶大家來認識到底168斷食法怎麼正確執行才是對的，哪些因素又會導致失敗。各位粉絲快來「跟著吃貨找醫師」找出正確的方法吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。