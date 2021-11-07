有片！還在為失眠所苦？10分鐘睡前拉伸 放鬆身心睡好覺

你有遇過明明很累，卻睡不著的時候嗎？那是因為你的身體還沒準備好！長期睡不好的人，不只記憶力變差、易胖，身體還會出現警訊喔！

如果你是平時身體容易緊繃、痠痛的人，不妨試試10分鐘的睡前拉伸運動，影片中8個動作，每個動作30秒，從屁股、大腿後側、胸椎、腰椎、骨盆到肚子，只要是容易緊繃的地方都會伸展到，不僅可以消除疲勞，還能幫助睡眠讓隔天精神更好，快跟著啾c物理治療師，放鬆身心好入睡！

想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，伸展身體，適時紓壓！

啾c物理治療師YT：點我看

啾c物理治療師FB：點我看

延伸閱讀

追劇不悲劇！3招伸展防腰痠背痛

只要10分鐘 讓你脖子減壓又放鬆