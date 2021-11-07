有片！還在為失眠所苦？10分鐘睡前拉伸 放鬆身心睡好覺
你有遇過明明很累，卻睡不著的時候嗎？那是因為你的身體還沒準備好！長期睡不好的人，不只記憶力變差、易胖，身體還會出現警訊喔！
如果你是平時身體容易緊繃、痠痛的人，不妨試試10分鐘的睡前拉伸運動，影片中8個動作，每個動作30秒，從屁股、大腿後側、胸椎、腰椎、骨盆到肚子，只要是容易緊繃的地方都會伸展到，不僅可以消除疲勞，還能幫助睡眠讓隔天精神更好，快跟著啾c物理治療師，放鬆身心好入睡！
想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，伸展身體，適時紓壓！
啾c物理治療師YT：點我看
啾c物理治療師FB：點我看
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言