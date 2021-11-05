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人生只剩工作的大齡剩女：為何沒在正確時間愛自己？

聯合新聞網 / 張念慈
蔡易庭勇敢跨出舒適圈，走向戶外，挑戰極限體能運動，為人生添上光彩。圖片由蔡易庭授權「有肌勵」刊登
蔡易庭勇敢跨出舒適圈，走向戶外，挑戰極限體能運動，為人生添上光彩。圖片由蔡易庭授權「有肌勵」刊登

一直以來，蔡易庭都是同儕裡最早交男友的，被認為絕對會早婚。芳華正盛的年齡，她全心全意工作，錯過愛情、錯過家人、錯過朋友。37歲這年，她才驚覺，原來，自己錯過了最美好的人生。

蔡易庭勇敢跨出舒適圈，走向戶外，努力為錯過的晦暗人生，添上光彩。她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」訪問，分享開始學習愛自己的過程。

沒陪父親最後一段

蔡易庭工作表現傑出、感情生活也很精采，2008年她和男友有結婚的共識，在男友支持下，接受公司賦予的任務，到大陸開拓新市場。後來男友也到大陸工作，兩人相處卻摩擦愈發增加；分手時，正逢蔡易庭的父親病危。

「爸爸快不行了，你快回來！」蔡易庭緊急回到台灣探望父親，父親看到許久未見的女兒很是開心，撐著病體努力談笑，蔡易庭以為父親病情好轉，準備回大陸，父親卻在女兒出發前離世了。沒能陪父親走完成人生最後一程，是她最大的遺憾。

不在工作就是在工作路上

在老闆重用下，蔡易庭全心全意開拓大陸市場，在全然陌生的異域跑遍大小城市，一天 24小時不是在公司就是在賣場、或在家繼續工作，從沒擁有過社交生活、旅遊、學習充電時間，更不用說談感情。

37歲這年，工作遭遇低潮，她突然驚覺，自己是個什麼都沒有的大齡剩女，同齡的親友都生活圓滿，自己卻獨身一人，只有工作「人生還有別的事要做啊！我真是太蠢了！」她恨自己，不懂得好好愛自己跟身邊的人。

「我不該全心投入在工作上，卻沒有自己的人生。我不應該沒有把自己放在第一位，我不應該沒有在正確的時光去愛自己！。」蔡易庭決心改變。

從運動肯定自己

過去蔡易庭討厭運動，跑一圈操場就快往生，她害怕無聊、一對一指導會尷尬，於是先從簡單的、自己可以勝任的、有趣的運動開始。當時內地流行團課健身、小班教學，她在有活力的教練帶領下，跟著其他同學一起揮灑汗水，第一次可以睡得香甜，更看到自己的進步。

2017她開始運動，2018年離開重慶去上海、2019年去杭州，都依然堅持運動，越來越有成就感「原來我可以越來越好」她鼓起勇氣報名五公里跑步，接下挑戰10公里，發現自己有很多進步空間，就繼續練習往更好的方向前進。

這些年來，她在新加坡、成都、紹興、上海、重慶跑過10-21K馬拉松路跑；在浙江舟山挑戰25K越野跑，到甘南無人區、川藏洛克線參與7-10天長線徒步；她參加100K公路車騎行浙江安吉、220K公路車騎行浙江。

此外，還在杭州、寧波、台中挑戰斯巴達障礙跑（5K競速25障礙、10K超級30障礙、21K野獸30障礙），爬武功山、黃山、七尖山、陽明山東西大縱走等。

就算常常全身痠痛、很多障礙過不了、下不來，但在運動時，她更能感覺自己不用倚靠外界的力量，也可以逐漸變強，終於能放心思在自己身上，學會肯定自己。

感受更多的美好

2008年離開台灣，2021年初蔡易庭回到台灣生活。過去她從沒在台灣騎過車、爬過山，現在開始認識台灣，發現台灣的美。

現在的她，可以坦然面對自己的負面情緒，不再鑽牛角尖；未來，她希望自己可以到更多地方，體驗更多不一樣的戶外，把錯過的人生，填滿更豐富的色彩。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，不要只活在自己的世界裡面，不要害怕改變，對的習慣就堅持下去。知道自己要什麼，在對的時間好好把握，推自己一把就會更勇敢，下一秒就是新的開始。

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