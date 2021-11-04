25歲創業 原來館長也有人群恐懼的黑暗面？

25歲成立女性友善健身房，總是笑臉迎人、樂於助人的莊芷瑄，是健身教練，同時也是健身房館長，看似光鮮亮麗的她，你能想像她曾有人群恐懼，極度抗拒與人接觸的黑暗面嗎？

莊芷瑄接受女性健身社群「有肌勵」的專訪，訴說當年難融入群體，並分享是如何一步步克服，成為敢說敢夢的健身教練。

格格不入的團體生活

莊芷瑄從小學舞，高中就讀表演藝術，因為不喜歡團體生活，她不參加朋友聚會、分組活動也總是沈默，她被同學說跩、只會擺臭臉，成為同學間閒言閒語的標靶。

期間，莊芷瑄發現在表演藝術科的環境下，即使舞蹈、學術成績再好根本意義不大，外表及個人特色才是老師的選材重點，漸漸的，自信就在高中時期消磨殆盡。

把自己推到懸崖

因為看好未來運動產業，高中畢業後，莊芷瑄用舞蹈專長踏入運動領域，接觸有氧舞蹈，沒想到竟是噩夢的開始。

自從接手有氧老師實習後，只要教課前都極度焦慮，必須提前一週備好教材，並不停練習說話、演練上課模式，甚至把教學內容塞好塞滿，只為減少與學生互動機會，原以為時間久了能適應，殊不知一點進步都沒有，反而讓自己更不快樂、沒自信。

正視自己的問題

大學畢業後，到體適能部門工作，她發現比起團體課程，自己更適合一對一教學，在與學生單獨對談當中，她受到啟發，開始鑽研喜愛的運動、花時間與自己溝通，漸漸的，她似乎更了解自己了。

莊芷瑄把皮拉提斯、重訓帶入教學，找到自己的一套教學模式，她開始愛上教學，變得不那麼排斥人，甚至可以跟對方侃侃而談。

成立女性友善健身房

在健身的過程中，她察覺女性教練佔少數，無法完全以女性角度思考，也發現團體課程無法顧慮到每個人，甚至還有許多中年女性排斥重訓，認為重訓會加速膝蓋退化。

今年，莊芷瑄成立「心流客棧」，她希望透過一對一教學或是小班制，讓更多人在運動時覺得被照顧，並鼓勵更多女性接觸運動、越來越自信。

透過「有肌勵」，莊芷瑄想鼓勵更多人：

你不需要把自己複製的跟誰一樣，這個世界的複製人太多了，找到並守護好專屬於你的人格特質，經過淬鍊後，你會由內而外的散發光芒。