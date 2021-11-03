168斷食法失敗？專業醫師教你怎麼吃！
現在最夯的168斷食法是不少人減重瘦身都會採取的飲食方式，但是一個月過去了為什麼還是沒瘦呢？今天就要帶大家來認識到底168斷食法怎麼正確執行才是對的，哪些因素又會導致失敗。各位粉絲快來「跟著吃貨找醫師」找出正確的方法吧！
在禁食的時候常常餓到腳軟手抖，進食的時候又狂吃猛吃。以下這些原因都有可能是導致168斷食失敗的可能因素。
1 血糖和胰島素震盪，升糖素無法穩定燃燒脂肪
2 蛋白質吃不夠
3 進食時間太晚，干擾生長激素分泌
4 斷食時間過長，身體反而產生壓力，皮質醇上升
5 睡眠不足
6 水沒喝夠
到底該怎麼做呢？快來看專家的解析吧！
原始影片：點我看，跟著吃貨找醫師：YT 減重醫師 蕭捷健：FB
我是吃貨營養師家芸：FB
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