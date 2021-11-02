高強度徒手訓練 13分鐘虐爆核心

那一年，大學課堂上，男孩看見了女孩「你就是我要的女孩，未來不管發生什麼事，我都要守護你一輩子！」他在心中暗自許下承諾。承諾，從來沒有失約過。女孩愛挑戰，男孩愛穩定，但這些年來，男孩陪著女孩單車環島、爬百岳，只為看見女孩圓夢後的笑容。

2021-11-01 09:00