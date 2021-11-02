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高強度徒手訓練 13分鐘虐爆核心
隨著疫情趨緩，大家都開始恢復各種訓練，今天要來跟大家分享難度稍高的訓練方式。常常在YT頻道分享各種訓練方法的YouTuber「超核心健身中心 Hypercore Fitness」，今天要來教大家20分鐘的高強度訓練課程，快一起來看看吧。
這些動作包含伏地挺身、分腿蹲、RKC棒式等等。由教練帶著一起操練20分鐘，即使沒有健身房的器材也可以在家自主訓練、維持肌肉唷！
原始影片：點我看
影片授權：@HYPERCOREFITNESS
超核心健身中心 YT：點我看
超核心健身中心 FB：點我看
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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