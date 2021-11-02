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台灣第一衝浪女選手 挺孕肚也要站在浪板上！

聯合新聞網 / 林祐遙
熱愛衝浪，挺孕肚也要站在浪板上的貝貝。照片由貝貝授權「有肌勵」刊登
熱愛衝浪，挺孕肚也要站在浪板上的貝貝。照片由貝貝授權「有肌勵」刊登

年少輕狂為愛奔走，貝貝27歲時負債百萬，為了增加收入，用僅剩的存款開了一間小酒吧，從此「晚九朝五」的夜場生活開始了。

因緣際會接觸衝浪，深深愛上海浪帶來的自由感，放下月入近十萬的酒吧收入，貝貝決定定居台東，享受自然純樸的人生。

27歲負債百萬

一身黝黑皮膚、燦爛笑容的貝貝，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她那段為錢奔走，最後選擇獻身給大自然的溫暖故事。

電話那端傳來的低沈嗓音，可以感受貝貝歷經風霜的過去，在27歲那年，年輕氣盛不懂事的她，為愛負債百萬，當時只有一般白領收入的貝貝，根本無法負荷。

多虧家人伸手幫忙，透過債務整合的方式，加上貝貝奮力一搏，離開原本的行業，小本經營一間酒吧，靠著賣酒水的日子，才慢慢把債務還清。

創業三年的闆娘經驗

當人們下班回家準備休息，貝貝早就打理好店面準備營業，從晚上九點到凌晨三點，夜晚的酒精人生，正式啟動。

那些晚上不回家的人總是會去貝貝的店裡喝上一杯，年輕的、熟齡的都喜歡和貝貝聊上幾句，令人最佩服的是，店裡車水馬龍靠的不是年輕闆娘的社交手段，而是她會保護客人的隱私。

經營三年，貝貝結交許多好友，有些客人甚至會等她打烊，邀請她繼續下一攤，但貝貝通通拒絕，堅持不與客人續攤是她的原則，時間一到，就是送客、打烊、回家睡覺。

20年衝浪人生

長期夜晚工作，貝貝的作息大亂，白天大家活動的日子，是貝貝睡覺養肝的時間，有一次朋友邀約她去衝浪，笑她一定爬不起來，還說：「我們不會開車載妳喔」，沒想到貝貝打烊後，直接開車殺到台東與朋友會合。

第一次衝浪，貝貝就愛上海洋，因為站在浪板上，只聽得見海的聲音，彷彿現在這個時間，只為她流動，在這之後，貝貝熱衷於衝浪，不僅自行看DVD學習，為了擁有更多時間練習，決定搬到台東定居！

喜歡上衝浪的貝貝，用十年時間練習、比賽，甚至是第一個代表台灣出賽的女選手，後來在當地遇到真愛、交往，步入婚姻，懷孕八個月仍站在浪板上，享受海洋帶給她的自由。

找到自己的歸屬

今年47歲的貝貝，衝浪經驗近20年，現在是一名專業的衝浪教練，她說，原本是因為想在生產前，努力教課累積存款，後來每天跟學生接觸，看著那些原本怕海的學員，到站上浪板的瞬間，比她自己比賽得獎更有成就感。

曾經為了賺錢，走入夜晚的工作人生，愛上衝浪後，店休日就是台北、台東兩邊跑，貝貝最後決定定居在台東，少了城市喧鬧、多了自然純樸，讓歷經人情世故的她，學會更珍惜當下所擁有的一切。

透過「有肌勵」，貝貝想要鼓勵更多人：

我很幸運，有家人可以幫忙，但我也很努力，我知道自己該做什麼、想做什麼，所以我知道該往哪個方向前進。

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