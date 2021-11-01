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有片！登山小腿好痛痛 3招教你如何舒緩

聯合新聞網 / 黃介璘
登山小腿好痛痛 3招教你如何舒緩（圖/Canva)
登山小腿好痛痛 3招教你如何舒緩（圖/Canva)

登山是許多人喜歡的戶外休息運動，近日隨著疫情的趨緩、戶外活動口罩的解禁，許多老手新手都開始從事登山活動。但你可曾發生過登山時小腿後側很痠痛嗎？今天就讓喜愛登山的YouTuber「Pan山生活」來教大家認識登山的姿勢與緩解痠痛的方法。

爬山的時候小腿痠痛，下肢後側的肌群用力不夠或是登山姿勢錯誤有關，大致原因有三種：1. 腳踝活動度不夠、2.臀肌＆大腿後肌群的肌力控制不佳、3. 登山姿勢不正確。這些方式皆可透過「活動度」、「放鬆」與「伸展」來獲得改善。快一起來看影片的詳細動作解析吧！

原始影片：來瞧瞧！

影片授權：@雞翅與朋友們登山團

Pan山生活 YT：來看看

Pan山生活 FB：來看看

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社團：女性專屬|健身的我超美

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