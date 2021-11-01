這就是我要的女孩！第一眼，他就承諾了守護她一輩子….

那一年，大學課堂上，男孩看見了女孩。女孩開朗、願意付出，一顰一笑都緊緊繫絆住他的心。「你就是我要的女孩，未來不管發生什麼事，我都要守護你一輩子！」他在心中暗自許下承諾。

承諾，從來沒有失約過。女孩愛挑戰，男孩愛穩定，但這些年來，男孩陪著女孩單車環島、爬百岳，只為看見女孩圓夢後的笑容。

第一眼就注定

這是李俊璋、楊秀珍的真實故事，兩人的婚姻今年甜蜜邁入第35年。楊秀珍接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享夫妻的愛情故事。

楊秀珍大三時，大四的李俊璋到班上修課，當時楊秀珍是班上總務，第一堂課負責幫同學買書，過程中受了委屈，卻依然盡責完成任務，始終開朗、熱情，讓李俊璋深受吸引。

「真的很誇張，他比我跟班上同學都還要熟！」第二堂課開始，李俊璋開始找藉口跟楊秀珍借書、借筆記，同學們納悶「你的筆記沒我做得好，為什麼學長要跟你借？」知道楊秀珍沒男朋友後，李俊璋更是想辦法打進楊秀珍的生活圈，記住所有同學名字，聊天打探心儀女孩消息。

楊秀珍笑說，學校運動會，李俊璋跟同學借照相機，結果卻是拿相機，跟著參加跑步比賽的她，邊跑邊捕捉畫面。一學期後，兩人相戀了。楊秀珍是班上桌球、羽球代表，兩人常一起打球運動。

守護一輩子的約定

楊秀珍住桃園、李俊璋住台北，兩人約會李俊璋一定騎機車到桃園接楊秀珍北上；開始工作後，就算相約在台北車站，李俊璋也會陪著楊秀珍坐公車、火車返回桃園，自已再坐車回台北。楊秀珍相信，這個男人可以守護她一輩子。

交往7年後，兩人結婚，成為爸媽後，假日就帶著兩個孩子一起運動，游泳、騎單車、溜冰、爬山，都是一家四口同行，親子感情緊密，擁有共同的經歷跟回憶。

後來，兩個孩子長大了，52歲的楊秀珍從科技業財務主管退休，人生更精彩。

她規畫海外自由行，從買火車票、機票、巴士都自己處理；疫情之後改為爬山，老公是她最佳神隊友。

我的專屬協作和背工

楊秀珍有毅力、沒有體力，老公則是有體力，卻沒有真的那麼愛運動。每次出發挑戰新旅程，都是楊秀珍發起規劃，李俊璋總是說「我不想去」、「好累」、「你自己去啦」，每次卻都在極盡掙扎後默默跟隨陪伴，只為了確保老婆平安返家。

2018年底，李俊璋陪老婆爬玉山，看到日出時哽咽「太感動了！」有了玉山的美好感動和記憶，2019年底楊秀珍夫婦挑戰嘉明湖，卻遇到山上霧雨綿綿，再加上冷氣團湊熱鬧，往向陽山屋的路上，沿途都是提前撤隊的山友。

「患難見真情」楊秀珍笑說，老公是她的山友，勇敢的護持她，把她20多公斤的背包承擔下來，看到小屋的那一剎那，真的很感動，「自己做到了」。感謝老天爺讓我們平安順利抵達，更感謝一路上護持她的英雄老公

單車環島加縱走

夫妻倆的相處一直都是這樣，老婆喜歡推坑，老公總是不情願「你去就好，不甘我的事」，但就在連哄帶騙下默默被推坑。夫婦不斷挑戰各式各樣的山林，2021年初走完台北大縱走和谷關七雄，9月初完成單車環島。

單車環島計畫，原本李俊璋不想陪，楊秀珍賭氣「好啊，那我自己去。」李俊璋馬上改口「我陪你去！」今年8月底到9月初，夫妻共騎13天，楊秀珍個性急、衝刺過頭後繼無力，反倒先生穩扎穩打騎乘，兩人又重新認識了彼此。

爬山時，李俊璋是楊秀珍的專屬協作，騎車時是專屬的維修保養組，「如果沒有我先生陪伴，我是否還可以達成這些挑戰？說實話，我可能做到，但過程應該是會很痛苦的」楊秀珍說，有了先生陪伴和依靠，過程更輕鬆愉快，彼此還有共同的回憶，及一起克服困難的革命感情！

有人一起可以走更遠

從大學至今相愛相守35年，楊秀珍甜笑，婚姻就是這樣，「大家互相一下，願意的人就推不願意的一下」，可以一起上山、旅行是幸福的事，存一堆老本最後什麼都帶不走，最重要的是存健康本。

有伴一起動才能長長久久，一起出門可以共患難、相扶持，擁有共同經驗，未來楊秀珍計畫挑戰台灣更多百岳，疫情後到日本、德國爬山，要和老公繼續「半推半就」創造更多美麗回憶。