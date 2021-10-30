有片！你的膝蓋在痛嗎？2招搞定膝蓋內夾造成的傷害

「我一切都是為你好」、「聽我說，他不適合你….」從小到大，父母對Daisy的人生，總是有完整的規劃和安排。越是逼自己接受順從，Daisy卻越發壓抑不快樂。30歲這年，Daisy決心和爸媽分手，就算前方荊棘不斷，也要一刀刀開闢自己的道路。Daisy接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，透露這段找回勇敢的過程。

2021-10-29 09:00