有片！你的膝蓋在痛嗎？2招搞定膝蓋內夾造成的傷害
當你在做深蹲、分腿蹲、跳躍動作的時候，會不會覺得膝蓋疼痛不舒服？小心，這很可能是膝蓋內夾造成的傷害喔！
當你有膝蓋內夾的問題，雙腳會呈現X的狀態，而這種情況不僅會提高前十字韌帶撕裂，還會造成髂脛束症候群等受傷風險，影片中除了教你如何自我檢測，也會教你如何正確有效的使用臀肌與足弓來降低受傷風險，快跟著超核心健身中心 Hypercore Fitness，解決你深蹲時膝蓋內夾的問題！
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