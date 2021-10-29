當了一輩子的乖女兒 30歲這年她決定和爸媽分手

「我一切都是為你好」、「聽我說，他不適合你….」從小到大，父母對Daisy的人生，總是有完整的規劃和安排。越是逼自己接受順從，Daisy卻越發壓抑不快樂。

30歲這年，Daisy決心和爸媽分手，就算前方荊棘不斷，也要一刀刀開闢自己的道路。Daisy接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，透露這段找回勇敢的過程。

不敢反抗的小女兒

Daisy的哥哥姐姐，總是順從父母期待，唸該讀的科系、在對的時間結婚。身為家中的小女兒，她從小被教育要乖巧才叫懂事，大學畢業後依然有門禁，似乎也該照著這樣的公式走完人生。

但是，Daisy不想。她在家人眼裡看到關心，但也看到了更多的不信任。為了爭奪自己自由，她曾抗拒「我不是哥哥或姐姐，再這樣管我，我要割腕！」，父母驚覺小女兒長大了，但沉重的關心依然沒有鬆綁。

Daisy把情緒壓抑在心，變得敏感焦慮，更益發不快樂。

不開心的人生

開始工作後，Daisy的生活枯燥、常出差加班身體出狀況，又須配合國外客戶時差熬夜上班。看似職場順遂的人生，只有她自己知道，已經對生活失去熱情，不知道為什麼而活？不懂自己要什麼？

30歲這年，她寫信告訴父親，已經辭職決定出國打工度假兩年。這是她人生第一次革命，父親不能接受這個決定，父女冷戰一個月，更沒有前來送機。

在澳洲露宿街頭

Daisy開啟人生第一次在異鄉體驗生活，到農場做粗工，跪著拔草、種草莓、推農車、殺雞，卻遇到一連串的突發意外及不順遂。開車上班途中，車子打滑撞上安全島，雖然人平安無事，但車子報銷賠了一筆錢，也被主管開除；房東也臨時把她趕走，她只能露宿在澳洲車站。

一個人剛到異鄉，卻遇上不順利的種種無助，Daisy挫折的想打道回府，她停留在一座公園，被周遭的美麗風景所吸引，她知道「我要繼續留下來，好好生活.，並融入這片新的土地及新的環境！」

用運動家精神努力

出國前她就已經開始跑步，到了澳洲後更正式踏入了馬拉松世界，開始重新振作，發揮跑馬拉松運動家精神，用雙腳跑在每一座新的城市及公園.，真切感受到要繼續努力堅持下去，不能輕易放棄。

除了參加當地馬拉松、跑黃金海岸，她也參加長距離路跑，飛到希臘跑馬拉松，後來更加入爬百岳、攀岩。

自從愛上運動之後，整個人看世界的角度與心態都變得正面積極、熱情開朗。尤其是身體基礎代謝及對生活期待都正成長提升。更重要的是，以前個性屬於三分鐘熱度，光想不行動，不易堅持下去。

當運動真正融入生活後，一切都先做再說，秉持毅力持續不放棄，Daisy的人生夢想清單，逐漸一一賦於行動去實現。她的改變，父母都看在眼裡，如今也能支持欣賞女兒的判斷。

做了就懂了

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