從被否定到成為健身教練 沒運動細胞真的能改變！
「你沒有運動細胞，找你上場怕會拖累班級榮譽」，高俊傑因為運動變得自卑，卻在轉學後，又因運動變得自信，他從一個被否定的國小小胖弟，變身為樂於助人的健身教練，這中間經歷了什麼？
高俊傑接受健身社群「有肌勵」的專訪，分享他從排斥到喜愛運動的心路歷程。
萬箭穿心的一句話
由於國小導師同時是籃球教練，那時的高俊傑因為高挑，被找去打籃球，卻因為學不好常遭到導師指責，甚至被退出籃球隊。
有一次學校舉辦運動會，看著班上同學一個個都有出場比賽機會，唯獨自己沒有被分配到比賽項目，他困惑的跑去問老師原因，卻只換來一句「你沒有運動細胞，找你上場怕會拖累班級榮譽」。
開始害怕運動
明明正值盡情玩耍、探索的年紀，卻因為籃球被全盤否定運動能力，原本就內向的高俊傑變得更內向、沒自信，不敢跟爸媽說無法參賽的失落感，就連上體育課都會緊張，因為他怕出糗會被嘲笑、責罵。
直到小學五年級轉學，遇到一位新導師，剛好這位老師也是籃球教練，以為惡夢將再次上演，沒想到卻幫助他翻轉人生。
從自卑到自信
新導師一步一步開導，鼓勵他嘗試各項運動，包括躲避球、籃球，讓原本懦弱的高俊傑又變得勇敢自信。
漸漸的，他不再逃避運動，反而動出興趣，因為表現越來越好，讓他再次加入籃球校隊，並靠著籃球的優異成績一路升學，一直到大學，都是籃球代表隊。
我要幫助更多人
高俊傑因運動而自卑，又因運動而自信，這中間，他感受到了認同，也從一位小胖弟變得更強壯，因為受到貴人幫助，高俊傑也想服務大眾，盡一份心力。
成為健身教練後，他協助許多中老年人透過運動改善健康，每當看到學員從體弱多病到春風滿面，都被他們真摯的笑容所感動，他想繼續把運動推廣下去，幫助更多無助的人找到希望。
透過「有肌勵」，高俊傑想鼓勵更多人：
哪裡跌倒就從哪裡站起來，沒有人能輕易否定你的價值，勇敢跨出第一步，就會發現你的潛能無限。
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