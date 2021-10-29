致女人：我知道你現在的堅強，都來自曾經脆弱過。

很多時候，我們不是母胎堅強或是天性樂觀。而是受過的傷太痛了，一次又一次，然後下一個傷就越來越不痛。漸漸的，發現自己越來越可以雲淡風輕，甚至可以微笑著把傷口一片片揭開，鼓勵其他人「一切都會好的！」

全台最大女性健身社群「有肌勵」長期報導正能量女性故事，文章感動無數人，不少人從中得到啟發感動「到底背後團隊是誰？」「他們怎麼可以寫出如此動人故事？」

其實，你會發現「有肌勵」長期傳達的愛與正向精神，背後藏著來自三個年齡層的大女孩們，不同的秘密與人生故事。

對未來感到迷惘的新鮮人

23歲的江柏蓉過去有個空姐夢，沒想到在疫情衝擊，航空業職缺大幅減少，放棄夢想來到媒體產業擔任小編，隨時被社群資訊綁架的她，經營運動社群後不僅被粉絲感動，更想成為榜樣，於是穿上運動服，開始運動。

上天給的人生歷練

今年29歲的林祐遙，親人走得早，缺少家人關懷曾一度誤入歧途，為了擺脫痛苦回憶，依靠酒精和煙霧麻痺自己，有天卻突然意識到，自己憑什麼心臟還能健康跳動的時候，卻不好好珍惜，對得起早逝的雙親嗎？

熱愛工作卻忽略家人

在媒體工作近20年的張念慈，3年前罹患甲狀腺癌，生病的那一刻起，才發現自己過去熱衷於工作，忽略了家人和自己，總是想著自己還有多少時間能夠陪陪伴，於是，她決定開始做「這件事」。

更多秘密都在影片中，想窺探有肌勵小編的內心，Youtube搜尋：「有肌勵」，看完故事的你，也歡迎跟我們一起，換上你最喜愛的N.O.W運動服飾，一起運動去！