一輩子就想當軍人 女軍官放棄夢想的理由是「他」

「長大後成為漂亮的公主」可能是許多小女生的夢想。但對ViVi來說，「當軍人」是一輩子的志願，好不容易如願走在夢想道路上，卻為了照顧受傷兒子，在職涯高峰處退役，意外開啟登山熱情，在攀登一座座高山中找回了自我。

「勇敢做夢，你做的夢要堅持到底，永不放棄」ViVi接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段逐夢的過程。

女生念軍校很辛苦

ViVi就讀國中時，操場外就是憲兵營，她立志未來要當軍人，但高中時教官不鼓勵學生考軍校，也誤導學生以為自己不能報考，絕望之下她只能繼續升學。上了大專後，女生宿舍貼著軍校招生海報，重燃起ViVi希望，畢業後立馬考上軍校。

ViVi的弟弟被父親逼著念軍校，但父親捨不得女兒吃苦，ViVi到軍校報到當天，父親開車北上把女兒押回台中，為她找好公務機關工作。「不行，我的人生目標不能這樣放棄！」ViVi偷偷報考下一屆又考上，父親氣得跟她冷戰。

入伍訓練第一次懇親會，很多同梯女兵受不了魔鬼操練，看到家人都放聲大哭，直接退訓還錢。ViVi雖然心裡也苦，但看到3輛車來探親的家人，她告訴自己不能掉眼淚，要帶著笑容，父親才會放心。家人一離開，淚水才落下。

這是我選擇的人生

ViVi在部隊表現頂尖，下部隊第7年就當主管。但從軍第10年，婆婆要求她退伍「女人應該以家庭為重」，不滿她已經有兩個小孩，卻把時間都放在部隊，加班成為日常。

「這是我的人生目標和夢想，不能輕言放棄！」，ViVi告訴自己，不論加班再晚，都要繞去婆婆家，把小孩接回家，讓婆家知道自己依然努力盡人母責任。從軍第21年，隨時都要升上校的關鍵時刻，42歲的ViVi卻選擇離開堅持許久的夢想，退休了。

原來，小六的兒子發生意外粉碎性骨折，需要接送、傷口清創，極度需要母親陪伴。ViVi利用3年，把兩個小孩照顧好，早上4點半起床做早餐，體讓育班的兩個兒子可以趕上早上6點多晨訓，晚上11點多再送孩子上床睡覺。

退伍後才開始的運動

許多人以為，在部隊服役應該有固定運動習慣吧？ViVi在非常忙碌的業務單位工作，每次體能鑑測都是臨時抱佛腳後低標通過，21年軍旅完全沒有多餘的時間培養專屬自己的興趣。

退伍後，為了在專心照顧兩個孩子之餘，還能保持身心健康，先選擇每日早起送孩子上學後，就到公園健走運動一至兩個小時，後來無意在臉書社群看見山友分享的文章，燃起想登上台灣最高峰玉山的夢想，開啟對登山的興趣。

我想上玉山

人生有夢最美！為了登玉山做準備，ViVi開始獨自學習爬山，上網查閱相關登山資訊自學，網路上請教山友前輩們，她把南投鳳凰山嶺線（溪頭到杉林溪海拔落差1000公尺）作為習慣獨攀的活動領域，每周至少兩次前往練習地。

她把握每一次登山的機會，當作獨攀的功課而勤於練習，鍛鍊與山林獨處的膽量，讓自己體力不減進而保持年輕體態。最重要的是，讓身心靈藉由每一次的登山運動，獲得滿滿正能量。

107年，ViVi回歸職場，依然持續保持登山練習，一周爬兩次路程約6至8小時的山，隨時做好準備，等待機會。隔年，終於如願在2度低溫的狂風中，含淚登上玉山。如今，更持續每周爬山，不斷挑戰自我。

自己選擇的就承擔一切

不論是軍旅生涯，或是爬山夢想，ViVi都勇往直前，努力做好最佳準備、從不輕言放棄。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

勇敢做自己，勇敢的去做夢。你做的夢要堅持到底，永不放棄。你自己選擇的，就應該承擔一切，遇到任何挫折，就靜下心來想想當初的初衷。勇敢追夢，夢想才會成真。