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班上最被看好的同學 竟放棄大好前程選擇當家庭主婦！

聯合新聞網 / 林祐遙
Tracy放棄大好前程，走入家庭，用實際行動活出最美媽媽的樣子。照片由Tracy授權「有肌勵」刊登
Tracy放棄大好前程，走入家庭，用實際行動活出最美媽媽的樣子。照片由Tracy授權「有肌勵」刊登

還未畢業，Tracy就已進入職場就業，在師長、同學眼裡，是發展最好的同學，沒想到，Tracy意外懷孕，挺著肚子完成學業，卻也遭受各種言語霸凌。

連生三胎、年少持家，放棄工作全心投入家庭，讓Tracy爆發產後憂鬱、婚姻出現危機，她是如何改變自己，讓家庭生活充滿歡樂的笑聲？

幻想車禍流產

Tracy在大三的時候就踏入保險業，僅花了9個月就成了營業處最年輕的主管，預計畢業後出國進修、踏入高階主管培訓，沒想到卻意外懷孕，打亂了Tracy原本的人生計劃。

聽著寶寶的心跳聲，Tracy沒有為人母的喜悅，與家人討論過後，決定奉子成婚。挺著肚子走在校園，經常聽到「那個女生換很多男友」、「愛亂搞才懷孕」各種傷人的話語。

Tracy每天出門時，總希望自己可以出車禍，這樣孩子就可以「被」流掉，然後她就能從酸言酸語中解脫。

被女兒遺忘

幸好所有的負面想法，在女兒出生後就煙消雲散，夫家也很心疼Tracy年紀輕輕就走入家庭，鼓勵她繼續原本的人生計畫，孩子的事情不用擔心。

出國留學不到半年，Tracy發現女兒快忘記媽媽在身邊的感覺，她當下就知道，她必須要在家庭、學業之間做選擇。

Tracy決定回到台灣，專心為家庭和孩子付出，正式開啟家庭主婦的生活，也迎接了二寶、三寶，以為可以迎接幸福日子，產後憂鬱卻在此時爆發。

婚姻危機、產後憂鬱

因為老公專注於事業、交際應酬，缺少先生關懷加上和夫家同住的壓力，讓Tracy爆發產後憂鬱，只要聽見孩子哭，Tracy就感到煩躁，和老公的爭吵也變多，夫妻、家庭關係變得緊繃。

身為三寶媽的Tracy，身材缺少保養，看著鏡子裡披頭散髮的自己，不僅體態鬆垮、胸部塌陷，皮膚蠟黃、髮質粗糙，心裡想著：「有哪個男人可以接受這樣的老婆？」

無意間得知，大學同學們個個都在知名企業上班，有的甚至創業當老闆，讓Tracy心有不甘，憑什麼只有她自己變成邋遢的黃臉婆？

翻轉刻板印象

決定生孩子、步入家庭是自己的決定，Tracy心想：「那我就要當個最不一樣的家庭主婦」，她開始運動、進修上課、買化妝品、衣服、包包來裝扮自己，要讓自己成為擁有亮麗外表之外，還要有內涵的三寶媽！

利用孩子上課、托嬰的空檔，Tracy每天到健身房報到，接著回家讀英文、打掃家裡、準備晚餐、接孩子回家，居然還能騰出時間進修毒理與食安課程、泰文、練吉他。

家人擔心她太累，卻感受到Tracy因為這些事情變得有活力、有自信，在健身房靠著運動宣洩完的壓力，回到家就有滿滿的笑容，時間一久，家庭關係也變得和諧。

鼓勵你的話

今年34歲的Tracy，是一位全職三寶媽，Tracy過去為了家庭、孩子認真付出，卻忽略的對自己好一點。

原本體態鬆弛、皮膚蠟黃，個性暴躁到和老公一言不合就吵架的她，透過運動不僅找回身材曲線，每日進修更是讓她心靈上獲得滿足，有了自信和其他生活重心，笑容變多了，正能量也渲染了整個家庭！

透過「有肌勵」，Tracy想要鼓勵更多人：

除了家庭，婦女應該要找到生活的其他重心，運動、閱讀、進修，充實自己的內在，打理好自己的外表，媽媽也能活出自己的樣子！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

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