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有片！ 我家就是健身房！3招健身房訓練轉換成居家模式
不想出門卻又想鍛鍊身體怎麼辦？今天教你3招健身房常見的動作切換成居家訓練模式，讓你只需做簡單調整，在家依然能保持練效果！
硬舉、深蹲及臥推是健身房最常見的訓練菜單，影片中除了講解這三種動作的訓練功效，也會教你如何在家做出相對應的訓練，並告訴你如何利用手邊物品來進行強度上的調整，快跟著超核心健身中心 Hypercore Fitness讓你在家也能燃燒健身魂！
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超核心健身中心 Hypercore Fitness：點我看
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