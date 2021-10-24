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有片！ 8分鐘跳繩間歇訓練 簡單又高效的最佳訓練

聯合新聞網 / 江柏蓉
每天跳繩10分鐘，相當於慢跑半小時。圖/Canva
每天跳繩10分鐘，相當於慢跑半小時。圖/Canva

你知道嗎？每天跳繩10分鐘，相當於慢跑半小時，如果你追求簡單、高效的訓練，那絕對非跳繩莫屬！而且是最不容易傷到膝蓋跟腳踝的運動。

今天邀請你一起做8分鐘跳繩間歇訓練，只需要一平方米的空間就可以進行，每次30秒，中間休息15秒，不僅可以增強心肺功能，也能訓練全身的協調性及大腦，如果想要增加鍛鍊強度，也可以準備不同重量的繩子做替換唷！快跟著HBA-Life一起跳起來！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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