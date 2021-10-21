有片！登山「休息步」走法是什麼？你的姿勢正確嗎？
隨著疫情趨緩，不少戶外活動只要能保持安全距離就不用戴口罩了，許多人也開始從事登山活動。但你知道登山的「休息步」是什麼嗎？休息步對新手與老手來說都非常適用哦！今天就讓喜歡登山的物理治療師「Pan山生活」來讓大家認識「休息步」吧。
休息步是在爬山時，在陡峭上坡、長時間上坡時所使用的步伐。當前面那隻腳往前或往上踏步，將後側腳的膝蓋完全伸直。可將重量放在後腳的骨骼關節結構上，讓肌肉盡可能休息。目標是在登山陡峭上坡路段時，讓步伐放慢維持一致、不停下的步調，減少肌肉耗損、疲勞，順利完成整趟路程。
以上就是休息步的基本概念跟走法。詳細的知識，就讓影片來做解答吧！
原始影片：看看唄
影片授權：@雞翅與朋友們登山團
Pan山生活 YT：點我看
Pan山生活 FB：點我看
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