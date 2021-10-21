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有片！低卡「雞蛋抱豆腐」 用豆腐減肥補充蛋白質
想瘦身的你，有聽過豆腐減肥法嗎？其實原理很簡單！就是用豆腐的蛋白質來提升胃的飽足感，藉機減少對澱粉、油脂等高熱量食物的慾望。
因為豆腐的熱量低，又是固體的食物，所以常常被用來代替澱粉為主食，今天教你1分鐘學會一道豆腐減脂餐「雞蛋抱豆腐」，只需要準備雞蛋跟豆腐就能吃得低卡健康又美味！
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