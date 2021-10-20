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有片！睡覺冷「姿勢」 居然讓人全身腰痠背痛？
又到了睡覺最舒服的季節了，但你是不是曾有過不管怎麼睡，睡醒後總是腰痠背痛的經驗呢？很有可能就是你的姿勢跟寢具所導致的喔！物理治療師YouTuber「三個字SunGuts」今天要來跟大家分享睡覺時的「冷姿勢」！
大部分的睡姿可分成三種類，正躺、側睡與趴睡。首先正躺是對人體來說最好的姿勢，因為此時的肌肉是全身放鬆的狀態，身體也可以達到最平的位置。不過在枕頭的挑選上要特別注意不能讓脖子懸空，因為脖子懸空會無法放鬆，就會越睡越緊；床的挑選也不宜太軟，太軟身體會陷進去容易脊椎側彎。那麼側睡與趴睡個要注意什麼呢？就讓影片來告訴你吧！
原始影片：來看看
影片授權：@SunGuts
三個字SunGuts YT：點我看
三個字SunGuts IG：pt_sunguts
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