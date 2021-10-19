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全程都在尖叫！新北三峽五寮尖山 攀岩垂降超驚險

聯合新聞網 / 張念慈
「有肌勵」全新企劃單元「弱肌女開箱趣」，首集就挑戰五寮尖！圖片由張念慈提供
「有肌勵」全新企劃單元「弱肌女開箱趣」，首集就挑戰五寮尖！圖片由張念慈提供

微解封後，越來越多人走向山林。比起百岳的艱難，爬個像新北市三峽區「五寮尖」這樣的郊山，應該輕輕鬆鬆吧？如果你抱持著這樣輕蔑郊山的想法，那絕對是大錯特錯！

全台最大女性健身社群「有肌勵」全新企劃單元「弱肌女開箱趣」，首集就挑戰網路關鍵字「超可怕」、「懼高症不要來」、「邊爬邊哭」、「爬到腿軟」的五寮尖！

五寮尖是近年來新興的網美打卡點，山形就像是五座拳頭一樣高低起伏的岩峰所組成，雖然海拔只有639公尺，但因為全程幾乎必須繩索拉爬、四肢並用才能夠前進，是許多人挑戰百岳前哨站，也是討厭階梯路段的山友首選。

到底五寮尖真的那麼可怕嗎？新手也可以爬嗎？爬百岳前要先練習爬五寮尖？快來看有肌勵特派員的全程紀錄！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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