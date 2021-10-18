在我最美麗的時候遇見你！她減掉90公斤結果卻超虐心！

「如何讓你遇見我，在我最美麗的時候。」為了一個總是默默鼓勵她的男孩，護理師陳瑋儒花了3年減去90公斤。真實生活畢竟不是偶像劇，愛情最後依然沒有開花結果。這段歷程，卻讓她為更多迷惘的人點上光亮，往希望前進。

陳瑋儒接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享這段微甜微酸的愛情故事。

開心也吃難過也吃

從有記憶以來，陳瑋儒對「吃」就特別執著。開心也吃，難過也吃，曾偷吃過藏在衣櫥上層的藥物而洗胃，也曾經撿過親戚家剛丟到垃圾桶的食物。發育期來得早，求學過程裡遇到各種各樣的肢體或是語言騷擾，讓她對異性產生恐懼，更開始藉由進食來逃避在現實裡遇到的困境。

尤其是出了社會成為開刀房護理師以後，她的工作壓力大到只要一下班就拼命吃零食宵夜填補我的胃，但永遠無法滿足病態的旺盛食慾！

撐到不行吐了，休息一下再繼續吃。她總是貪心地索求藉由口腔咀嚼刺激腦部引發的快樂感覺，只有在吃東西的時候，才能感到安心。

未來我會過胖猝死

70、80、90、100公斤…，伴隨著食慾成長的，是陳瑋儒的體重數字。最後一次家用磅秤能量到的數字是147.8公斤，之後她就不敢再量下去。

她多次試過減肥，少吃多動也好，蘋果餐、菇菇餐、醫院代餐、減重門診甚至不合法的減肥藥她都試過，在不正確的捷徑跟無法克制的慾望之下，得到的是一次又一次的體重反彈。她悲觀覺得，將來會因為過胖猝死上社會新聞頭條。

「這樣下去真的不行！」有一天，陳瑋儒覺得自己好累好累，掛了門診抽血，發現空腹血糖飆到180mg/dl，肝指數120近乎爆肝狀態，她決定離職。然而，離職後居家的環境並沒有讓她順利減重，光是操場快走半小時，腳底就會因為起血泡而被迫休養一個月。

應徵上其他醫院的開刀房工作，也因為體型太龐大，被醫師要求換單位不准在開刀房工作。就連應徵精神科專責醫院，也因為體型碰壁。這個時候，她開始感受到世界對外觀的惡意多麼可怕……

幾經波折後她進入長照體系服務，工作穩定、壓力源少，步調跟醫院相比沒那麼緊湊，住民也不會因為陳瑋儒是胖子而拒絕被照顧，反而因為她圓滾滾，看起來喜氣而樂呵呵！

想站在你身邊發光發亮

工作之餘，她在臉書社團認識了一些對岸的朋友，其中一位網友特別與眾不同，陳瑋儒慢慢地喜歡上他的溫柔善良還有勇敢，「但是我有資格被愛嗎？」

有一天，她鼓起勇氣告訴對方自己的體重、分享當時的照片。陳瑋儒揭露自己很想減肥，但每次都會因為管不住嘴失敗，她自暴自棄的想要讓對方疏離自己，讓自己死了這條心。

可是他沒有……對方以朋友的立場，鼓勵陳瑋儒去做想做的事，沒有因為她是個死胖子而冷嘲熱諷。

如何讓你遇見我，在我最美麗的時候。

「我真的無法在佛前求五百年，但我想站在對方身邊發光發亮，我想被認可，我想成為即使站在他身邊，也能被驕傲地介紹『強者我朋友』！」陳瑋儒知道，這是她這輩子最後一次改變自己的機會了！

飲食和運動齊下

戀愛中的女人，總是會為了愛，變得超乎想像的堅強。

陳瑋儒開始蒐集體重超過三位數的減重成功案例，觀察該採取哪些運動、做哪些改變、要避開的地雷區及運動傷害的預防。例如滑步機對大體重的膝蓋較友好、蛋白質攝取量要充足、多攝取水份跟蔬菜多元化，適當油脂與水果並非萬惡之源。

努力了一陣子，發現原本氣喘吁吁的滑步機，對她來說已經游刃有餘，陳瑋儒開始試著找對膝蓋友善無跳躍動作的有氧舞蹈，如ZUMBA、PARAPARA，上YOUTUBE找喜歡音樂結合舞蹈關鍵字如「despacito zumba」，找到適合自己的編舞，由慢到快由簡到難變成40～60分鐘的歌單。

大概每5到10公斤，陳瑋儒就會遇到一次停滯期。這時候，她會回過頭檢查飲食跟運動有沒有要再加強的地方，如果方向對了，就告訴自己該耐心等待。

「停滯期是身體因應體重變化後，準備蛻變到下一個階段的等候」。想要放棄的時候，就轉念鼓勵自己，接觸正能量故事或是藝術品，讓身心靈都沉澱下來，「穩定的心理狀態」是堅持下去的關鍵，太過急躁想走捷徑反而會變冤枉路。

謝謝你總是拼命鼓勵我

體重好不容易到7字頭，陳瑋儒卻因為停等紅燈時被後車追撞，導致膝蓋受傷，整整半年無法跳有氧，一跳我就痛到無法走路。醫師告訴她，十字韌帶鬆弛但還不需要開刀，建議做重訓尤其是深蹲，鍛鍊股四頭肌，減緩膝蓋負擔。

她用微薄的年終獎金，買了健身房年費並且找了教練指導重訓課程，健身房老闆被她的故事感動，暗中請教練們無償給她許多幫助。

減重過程中，陳瑋儒一直很感謝心儀的那位朋友。

在128減到125公斤卻停滯半年，診所醫師語重心長警告會有生命危險，她萬念俱灰的時候，對方沒有冷言冷語，反而是拼命給鼓勵，跨海送了運動耳機跟手錶；在她進行贅皮手術以後，也快遞營養品關心她。

「真的真的很謝謝他，即使後來我們沒有，也不可能在一起，甚至到現在斷了聯繫。」這段愛情，最後沒有偶像劇的快樂結局。

一開始就是抱著「想讓自己變好」、「想被稱讚我好厲害」這樣的心情，當感情沒有開花結果的時候，她也不會因此而沮喪放棄。

永遠都要記的愛自己

「我是瑋儒，我瘦了90公斤。是的，你沒看錯，我減掉超過一個成年男子的體重。」沒有藥物、沒有手術、沒有代餐或是極端飲食，僅僅是「均衡飲食」、「規律運動」，以及3年來的堅持。

透過有肌勵，陳瑋儒想告訴那個改變她一生的朋友：「謝謝你的鼓勵，我做到了，我真的成為減重界裡一盞小小的光明燈，指引其他還在迷惘的夥伴方向。」

她也想鼓勵更多人「永遠都要記得愛自己」。愛自己是「善待我們的身體」、「呵護我們的心靈」、「照護我們的健康」你做的任何改變，都該是為了自己變得更美好，而不是為了誰。當你真心渴望某件事，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。