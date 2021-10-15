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有片！膝關節退化與「這個」有關？3方法增加支撐力！

聯合新聞網 / 黃介璘
肥胖恐造成膝關節退化。（圖/Canva)
肥胖恐造成膝關節退化。（圖/Canva)

許多人認為到了一定的年齡膝關節就會慢慢退化導致退化性關節炎，但你可曾有想過過度肥旁其實也是會讓「退化性關節炎」找上門的。退化性關節炎就是軟骨與滑液囊組織的不當摩擦所致，當重量越重，摩擦就越強。今天，YouTuber「跟著吃貨找醫師」要來教大家認識退化性關節炎。

有研究指出，肥胖者得到退化性關節炎是一般人的2-4倍。因為肥胖會影響到新陳代謝，也會造成關節的軟骨退化速度增加。當然平常運動或生活作息的姿勢也會影響到關節。

跟著吃貨找醫師」另外也教了3個方法來改善膝關節。第一，多補充蛋白質。第二，增加維生素C。第三，多喝水。此外，吃太多糖也會分解軟骨中的膠原蛋白。所以粉絲們平常不只要完善的運動，飲食的控制也是很重要的哦！

原始影片：來瞧瞧

跟著吃貨找醫師：點我看

減重醫師 蕭捷健FB：點我看

我是吃貨營養師家芸 FB ：點我看

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社團：女性專屬|健身的我超美

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