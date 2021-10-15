國小立志環遊世界　她21歲花101天完成夢想

「長大以後，我要．．．」國小時在作文簿上許下的心願，你都實現了嗎？夢想，許多人長大後除了遺忘，就是選擇妥協。當年，小Aida立志「環遊世界」，21歲這年真的背起背包，花101天完成夢想「夢想不是等待實現，出發，才能實現！」。

Aida接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享這段築夢之路。

畢業後你應該工作啊

Aida從小就夢想環遊世界到處旅行，但包括自己和親友都覺得不可能，高中時一次火車環島，讓她興起「好像可以真的試看看」大學時決心往目標前進，被問到「畢業後的生涯規劃？」當她說「我想環遊世界」，總是被貼上不上進、不努力的標籤。

網路查詢環遊世界要花100萬到300萬「一個沒有錢的女生真的做得到嗎？」，2017年，Aida大學畢業，她決心用「窮遊」實現夢想，因為身形偏瘦，為了可以背起17公斤行囊走天下，出國前她頻跑步鍛鍊，花很長時間說服爸媽、寫計畫書，就勇敢出發啟程。

在埃及被抓到監獄

為了減輕背包負擔，她規劃先去冷的國家，到熱的國家再把厚重衣物寄回台灣。因國際訂旅宿資訊不充分，她曾經在滂沱大雨，花1個多小時走到已付費的民宿，才發現對方結束營業，只能再原路走回，在機場睡一晚。

一個人去旅行原本就會恐懼，加上世界各地語言不同，英文更非所有人都懂，Aida學會用紙本地圖，搭配比手畫腳找解方，過程中也遇到許多同樣環遊世界的背包客，有17歲的年輕人，為了避免空氣汙染，腳踏車環遊世界。

她也曾在背包客棧遇到一名環遊世界的老人，對方說幾年前全家人被大火燒死，存款又沒剩多少，世界沒有值得他依戀之處，決心拿著破吉他環遊世界，邊走邊街頭唱歌賺錢。

在埃及時，她跟一名背包客參觀金字塔，對方請她幫忙拿行李，接著就開始攀爬金字塔，沒想到周遭警察突然衝上來逮人，原來金字塔是古蹟不能爬，Aida因為協助拿背包被認為是同夥，也被抓入監，幸好後來無罪釋放。

最美的地方是台灣

原本計畫花半年環遊世界，但旅程到泰國時，母親打電話給Aida「你該回來了。」最後她花了101天，21萬（其中6萬是機票）的費用，完成夢想。

「沒出去過，不知道台灣那麼好！」看遍全世界美景，返台後，她才發現真正愛和最美的地方是台灣，她邀請旅程中遇到的各國背包客到台灣，不少人原本只預定停留3天，最後卻待了3個月，成了最好國民外交。

她也開始接觸戶外活動、運動，慢慢敢去嘗試潛水、衝浪等以前不敢嘗試的事情，發現原來「真的去面對自己害怕的事情，才是解決害怕的答案」。

夢想和現實可以平衡

「要孝順父母。但不一定要當個聽話的小孩」Aida返台後，曾經照著眾人期待進入穩定職場，去年告訴爸媽想辭職創業，「很多人覺得我很勇敢，其實真正勇敢的人是我爸媽。爸媽覺得我做的事情是不對的，但他們還是支持我。」

今年25歲的她，如今有了更多未來的規劃和夢想。透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，追逐夢想絕對不是「你想做就去做」，因為每個人的環境和故事都不同，這句話是很不責任的。

要實現夢想，必須先衡量自身狀況，找到「平衡」，先確認自己做的事沒有問題，做決定前先想像自己五年後，如果沒有做這件是會不會後悔，不會你就去做。然後，帶著追逐夢想的「行動力」，溫柔、但很堅定地，向著夢想邁進。