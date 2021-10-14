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有片！月經來前食慾暴增？宋晏仁教你健康減重

聯合新聞網 / 黃介璘
月經來前食慾暴增？宋晏仁教你健康減重（圖/Canva)
月經來前食慾暴增？宋晏仁教你健康減重（圖/Canva)

相信不少的女性朋友都有發現到月經來前跟經期時食慾暴增，體重也直直上升，讓想減重的女性增加了不少困難。今天宋晏仁醫師與鄧雯心醫師要來教大家怎麼在月經期間健康減重。

在今天的節目中會學到 1.月經週期分成哪些部分 2.搭配週期怎麼減重 3.好想爆醣如何是好。斷食究竟會不會造成亂經的現象？鄧雯心醫師指出，突然性的斷食身體一定需要時間去適應；宋晏仁醫師也說，要注意的是「斷食」而非「斷糧」。要讓不進食的時間可以將身體的胰島素降低到產生燃脂的升糖素，而非缺少熱量的供應。

詳細的觀念與方法究竟如何？讓我們一起看影片吧！

原始影片：來瞧瞧

影片授權：@cofit 我的專屬營養師

宋晏仁醫師 X Cofit瘦身〡飲食〡糖尿病 YT：點我看

我的專屬營養師FB：點我看

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