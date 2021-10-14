體重破百罹患糖尿病 吉他王子擺脫弱肌找回健康

18歲成為吉他演奏老師的闕壯穎，熱愛音樂，卻也帶給他壓力，他靠甜食紓壓，體重飆到100kg，在30歲時，被診斷出糖尿病。

為了回到健康、輝煌的時刻，闕壯穎停掉工作，開始運動，他是如何從健身房弱肌男，朝理想身材一步步邁進？

闕壯穎接受健身社群「有肌勵」的採訪，訴說追逐音樂夢的心路歷程及罹患糖尿病的挫折，並靠運動及飲食變得更強大！

意外踏入的音樂世界

原本只是想交友才加入吉他社，因為實力優異，意外成為吉他演奏老師，更獲得Fingerstyle Guitars全國亞軍，闕壯穎希望有更多舞台能展現自己。

但是在台灣，音樂之路不好走，除了教課，他也嚮往演出生活，所以只要有表演機會，一定即時把握，因為不穩定的工時與收入，讓他有一餐沒一餐，他靠吃甜食抒壓，體重甚至破百，來到人生巔峰。

當全身都是糖

直到30歲，他開始嗜睡、情緒不穩，甚至影響到音樂演出，檢查後才發現罹患了糖尿病，當下的他不知所措、腦袋一片空白。

他的血糖飆升到230、血糖血色素8.3，為了不讓自己有太大的壓力，他停止所有音樂工作，讓自己好好休息，學習投資自己的健康。

我要擺脫弱肌男

因為吃藥一直沒有改善血糖，在醫生建議加重藥物後，他決心加入健身房，從有氧開始，卻因為毫無運動經驗而受傷、發炎。

由於糖尿病患不容易長肌肉，他請教練協助訓練，以前的他在健身房只能待10分鐘，運動還會冒冷汗、不舒服，現在的他一週上四次健身房，並搭配飲食控制，也愛上重訓、拳擊。

學習投資健康

運動後，睡眠、血糖不僅獲得改善，也瘦下20公斤，體脂率降到23％，體能變好後，他陸續接手表演案子，回到快樂生活，目前正持續訓練，朝著理想身材努力邁進。

因為意識到健康的重要，他希望未來能從事相關產業，期望能透過自己的經歷，幫助更多人找回健康。

透過「有肌勵」，闕壯穎想鼓勵更多人：

雖然挫折會讓你沈浸在悲傷，但不要讓自己停留在過去，凡事向前看，後來你就會發現，你已經在越來越好的路上前進。